DÜNYA
04 Eylül 2022 - 18:46

Arizona'yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı

ABD'nin Arizona eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı.

DÜNYA
04 Eylül 2022 - 18:46
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Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Maricopa ilçesini kum fırtınası vurdu. Kum fırtınası nedeniyle 11 binden fazla hane elektriksiz kalırken, görüş mesafesinin düşmesi ile trafikte aksamalar yaşandı. Kum fırtınasının 80 kilometre genişliğe ve 6 bin fit yüksekliğe sahip olduğu dile getirildi. Kum fırtınasının yer yer rüzgar hızının yaklaşık saatte 105 kilometre hıza ulaştığı bildirildi.

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