Arjantin Devlet Başkanı ekonomik kriz var dedi, Erdoğan'ın özel uçakla gittiği Katar finalie katılmadı! Dünya kupası alan takımına evden destek verdi..







ARJANTİN DEVLET BAŞKANI, KATAR'A GİTMEDİ TAKIMINA EVDEN DESTEK VERDİ





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖZEL UÇAKLA GİTTİ











Arjantin ve Fransa, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Tüm dünyanın heyecanla izlediği muhteşem karşılaşma sonrası Arjantin, Dünya Kupası'nda Fransa'yı yenerek dünya şampiyonu oldu.Arjantin'in solcu cumhurbaşkanı Alberto Angel Fernandez, ekonomik olarak zor durumda olan ülkesini bırakıp Katar'a gitmedi. Evinde ailesiyle birlikte ülkesinin milli takımını destekleyen devlet başkanı Fernandez, o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.Arjantin ile Fransa arasındaki oynan final maçına, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani'nin davetlisi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Finali izlemek için özel jetle Katar'a uçan Erdoğan, Al Bayt Stadı'na gitti ve orada ilk gerçekleştirilen açılış töreni sonrası maçı izlemek için tribüne geçti. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron da maçı izleyenler arasında yer aldı.