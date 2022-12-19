Arjantin Devlet Başkanı ekonomik kriz var dedi, Erdoğan'ın özel uçakla gittiği Katar finalie katılmadı! Dünya kupası alan takımına evden destek verdi..

Arjantin ve Fransa, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Tüm dünyanın heyecanla izlediği muhteşem karşılaşma sonrası Arjantin, Dünya Kupası'nda Fransa'yı yenerek dünya şampiyonu oldu.
ARJANTİN DEVLET BAŞKANI, KATAR'A GİTMEDİ TAKIMINA EVDEN DESTEK VERDİ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖZEL UÇAKLA GİTTİ
Arjantin ile Fransa arasındaki oynan final maçına, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani'nin davetlisi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Finali izlemek için özel jetle Katar'a uçan Erdoğan, Al Bayt Stadı'na gitti ve orada ilk gerçekleştirilen açılış töreni sonrası maçı izlemek için tribüne geçti. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron da maçı izleyenler arasında yer aldı.