GÜNDEM
19 Aralık 2022 - 13:02

Arjantin Devlet Başkanı ekonomik kriz var dedi, Erdoğan'ın özel uçakla gittiği Katar finalie katılmadı! Dünya kupası alan takımına evden destek verdi..

Arjantin, Dünya Kupası finalinde Fransa ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı penaltılarla kazanan Arjantin, normal süreyi 2-2, uzatmaları 3-3'lük skorla geçti ve başarılı penaltı atışları sonrası dünya şampiyonu oldu.

GÜNDEM
19 Aralık 2022 - 13:02
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Arjantin Devlet Başkanı ekonomik kriz var dedi, Erdoğan'ın özel uçakla gittiği Katar finalie katılmadı! Dünya kupası alan takımına evden destek verdi..


Arjantin ve Fransa, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Tüm dünyanın heyecanla izlediği muhteşem karşılaşma sonrası Arjantin, Dünya Kupası'nda Fransa'yı yenerek dünya şampiyonu oldu.

ARJANTİN DEVLET BAŞKANI, KATAR'A GİTMEDİ TAKIMINA EVDEN DESTEK VERDİ

Arjantin Devlet Başkanı

Arjantin'in solcu cumhurbaşkanı Alberto Angel Fernandez, ekonomik olarak zor durumda olan ülkesini bırakıp Katar'a gitmedi. Evinde ailesiyle birlikte ülkesinin milli takımını destekleyen devlet başkanı Fernandez, o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖZEL UÇAKLA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan



Arjantin ile Fransa arasındaki oynan final maçına, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani'nin davetlisi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Finali izlemek için özel jetle Katar'a uçan Erdoğan, Al Bayt Stadı'na gitti ve orada ilk gerçekleştirilen açılış töreni sonrası maçı izlemek için tribüne geçti.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron da maçı izleyenler arasında yer aldı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
Son Haberler
Berke Özer'in yeni adresi belli oldu! Genç kaleci Eyüpspor ile imzaladı
Berke Özer'in yeni adresi belli oldu! Genç kaleci Eyüpspor ile imzaladı
Sevilla'da Marcao depremi! Ameliyat edileceği açıklandı
Sevilla'da Marcao depremi! Ameliyat edileceği açıklandı
Eski Beşiktaşlı Andreas Beck futbolu bırakıyor
Eski Beşiktaşlı Andreas Beck futbolu bırakıyor
EuroLeague'de bu sezon Final Four'a ev sahipliği yapacak şehir açıklandı...
EuroLeague'de bu sezon Final Four'a ev sahipliği yapacak şehir açıklandı...
Beşiktaş Romain Saiss için gelecek olan teklifleri değerlendirmeye karar verdi
Beşiktaş Romain Saiss için gelecek olan teklifleri değerlendirmeye...
MSB'den son dakika: IŞİD'li bir terörist Türkiye'ye sızma çabasındayken Hatay sınır hattında yakalandı!
MSB'den son dakika: IŞİD'li bir terörist Türkiye'ye sızma çabasındayken...
Beşiktaş'ın Wout Weghorst planı ortaya çıktı
Beşiktaş'ın Wout Weghorst planı ortaya çıktı
Bakan Soylu'nun 'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım' sözlerine karşılık CHP'den sert yanıt!
Bakan Soylu'nun 'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'...
Ciro Immobile'den Galatasaray sözleri! Taraftarlar dört gözle takip etti
Ciro Immobile'den Galatasaray sözleri! Taraftarlar dört gözle takip...
Batuhan Karadeniz yeni takımını açıkladı! Adım adım Bursaspor'a gidiyor
Batuhan Karadeniz yeni takımını açıkladı! Adım adım Bursaspor'a...
Galatasaray'a Mauro Icardi sürprizi! Tedavisi İstanbul'da devam edecek
Galatasaray'a Mauro Icardi sürprizi! Tedavisi İstanbul'da devam edecek
Mehmet Ali Alabora’nın cinsel itirafları sosyal medyayaya bomba gibi düştü
Mehmet Ali Alabora’nın cinsel itirafları sosyal medyayaya bomba gibi...
Los Angeles’a yerleşmişti ünlü şarkıcıdan sevenlerini üzen haber geldi
Los Angeles’a yerleşmişti ünlü şarkıcıdan sevenlerini üzen haber...
TOKİ Aralık kura çekilişine katılacak illerin listesi güncellendi! TOKİ'nin 20-25 Aralık kura takviminde Aralık ayına ait il il kura çekiliş tarihleri..
TOKİ Aralık kura çekilişine katılacak illerin listesi güncellendi!...
Nwakaeme Süper Lig'e dönüyor! Beşiktaş ile anlaşma sağladı
Nwakaeme Süper Lig'e dönüyor! Beşiktaş ile anlaşma sağladı