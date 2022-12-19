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19 Aralık 2022 - 20:16

Arjantin Milli Takımı'nda arkadaşı geldi, ondan mutlusu yok...

Kızılyıldız, bu sezon içinde iki Tangocu'ya birden imza attırarak Avrupa'yı çalkaladı.

SPOR
19 Aralık 2022 - 20:16
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Arjantin Milli Takımı'nda arkadaşı geldi, ondan mutlusu yok...


Ekim ayında Kızılyıldız'a transfer olan Luca Vildoza, takıma son katılan bir diğer Arjantinli oyun kurucu Facundo Campazzo hakkında açıklamalarda bulundu. Hafta sonu Kızılyıldız'ın Mega Basket'i 92-85 devirdiği maç sonrası röportaj verdi. Yıldız oyuncu, "Maçın hemen ardından Campazzo’yu aradım ve şampiyonluğu beraber kutlayacağımızı söyledim. Henüz görüşemedik. Evrak işlerinin tamamlanması gerekiyor. Bu yüzden onu ne zaman burada göreceğimizi bilmiyorum, ama mutluyum. Takıma başka bir Arjantinlinin gelmesi harika. Campazzo, buraya geldiğimden beri taraftarlarla nasıl bağlantı kurduğumun farkında. Burada mutlu olacak. Gelmeden önce onunla konuştum ve ona iyi bir takımımız olduğunu, ancak ona ihtiyacımız olduğunu ve büyük şeyler yapabileceğimizi söyledim. Onunla birlikte playofflara gidebileceğimize inanıyorum, sağlam bir takım olacağız" ifadelerini kullandı.

 



Başantrenör Dusko Ivanovic ise "Tabii ki Campazzo haberlerini duydum. Yakında takımla birlikte olmasını bekliyoruz. Luca Vildoza bu gece kesinlikle huzur içinde uyuyacak. Campazzo geldi, Mega’yı yendik ve Arjantin futbolda dünya şampiyonu oldu" dedi.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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