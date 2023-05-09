Arjantinli yıldız Messi, dünya tarihine geçti: Al Hilal ile rekor anlaşma!













YILLIK 400 MİLYON EURO

Transferde Lionel Messi'den flaş gelişme yaşandığı bildirildi. PSG ile sezon sonunda sözleşmesi sona eren Arjantin'li ünlü oyuncu Lionel Messi'nin Suudi Arabistan Ligi'ne transferinin tamamlandığı açıklandı. Messi, Cristiano Ronaldo'dan iki kat fazla bir bedelle Al Hilal'e imza atacak. Cristiano Ronaldo'nun Al Nasr'a geçmesinin ardından en büyük rakibi Messi de Arabistan'a yöneldi.AFP'nin haberine göre Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal, Paris Saint-Germain'den Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi kadrosuna kattı. Al Hilal'in Arjantin'li dünya yıldızı Messi'ye 400 milyon euro ödeme yapacağı bildirildi.Geçenlerde Al Hilal'in Messi'ye yılda 400 milyon euro gibi bir ücret teklif ettiği ortaya çıktı. Cristiano Ronaldo'nun Al Nasr'dan aldığı yıllık 200 milyon avroluk maaşını ikiye katlayan teklif karşısında Messi'nin Al Hilal'e 'evet' dediği bildirildi.Oyuncu ve kulüp arasındaki görüşmelerin sonuçlandı ve tüm konularda anlaşmaya varıldığı doğrulandı. Al Hilal'in de yakında resmi bir açıklama yapacağı aktarılıyor. Al Hilal'in Suudi Ligi'nde olan en büyük rakibi Al Nasr, Cristiano Ronaldo'nun imzasıyla bir sansasyon yaratmıştı..