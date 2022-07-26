Arka Sıradakiler dizisi oyuncu kadrosu değişti mi? Arka Sıradakiler yeni oyuncular kimler? 2022 Arka Sıradakiler oyuncu kadrosu

İnternet üzerinden dizilerle ilgili en çok araştırılan konulardan biri de Arka Sıradakiler
dizisinin çekilecek olan yeni sezonunda hangi oyuncuların yer olacağı oldu. Eski sezonda olan çoğu oyuncuyla anlaşıldığı duyurulduktan sonra projenin oyuncuları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Arka Sıradakiler oyuncuları
Arka Sıradakiler dizisinde Bülent Emin Yarar Kemal Güngör karakterini, Gürbey İleri Kerem Kıratlıoğlu karakterini, Bülent Çetinaslan Oktay Karaca Reis karakterini, Betül Kızılok Bavli Meral karakterini, Sinem Öztürk Gamza Baran Karaca karakterini, Cem Uras komiser karakterini, Fırat Çöloğlu İbrahim Güven karakterini, Aytaç Er İlhan Kuşçu yani pamuk karakterini, Barış Atay Mengüllü Saffet Günaçar karakterini, Engin Yavaş Rıza yani Kızılötesi karakterini, Sevda Dalgıç Özge Özata karakterini, Temmuz Karikutal ise Yadigar karakterini canlandırıyor.
Arka Sıradakiler oyuncuları kimdir
Arka Sıradakiler oyuncuları ile ilgili bilgiler de izleyiciler tarafından sıklıkla merak ediliyor. Dizi oyuncularının hayatları şu şekilde; -Bülent Emin Yarar: Arka Sıradakiler dizisinde Kemal Güngör karakterini canlandırmaktadır. Yara, 1961 senesinde Ankara'da dünyaya gözlerini açmıştır. 1994 ve 1995 senelerinde İstanbul Devlet Tiyatrosu bünyesinde yer almış ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şam Bölümü'nde eğitimini tamamlamıştır. Aynı zamanda tiyatro eğitmenliği yapan Yarar'ın ilk projesi 1989 senesindeki Hoşçakal projesidir. Bülent Emin Yarar'ın son projesi ise Gönül filmidir. -Bülent Çetinaslan: Arka Sıradakiler dizisinde Oktay Karaca yani lakabıyla reis karakterine hayat vermiştir. 25 Mayıs 1974 senesinde Ankara'da dünyaya gözlerini açmıştır. Profesyonel olarak takımlarda 12 sene boyunca voleybol oynamıştır. Oyunculuk eğitimine ise Ayla Algan ile başlamış ve Kenter Tiyatrosu'nda eğitimini tamamlamıştır. İlk kez seyirci karşısına Çiçek Taksi dizisiyle çıkan oyuncu, Acı Hayat, Dersimiz Atatürk, Öğretmen Kemal, Acı Hayat gibi dizilerde yer almıştır. -Sinem Öztürk: Arka Sıradakiler dizisinde Gamze Baran Karaca karakterini canlandırmıştır. Öztürk, 9 Ocak 1985 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema bölümünde tamamlayan Öztürk'ün ilk deneyimi 2007 senesinde yayınlanan Duvar dizisidir ve bir sene sonra da Arka Sıradakiler dizisine geçmiştir. Öztürk Paramparça, Diriliş Ertuğrul, Kiralık Aşk ve Huzur Sokağı gibi birçok projede yer almıştır. Sinem Öztürk'ün son projesi ise Evlilik Hakkında Her Şey dizisi olmuştur. -Fırat Çöloğlu: Arka Sıradakiler dizisinde İbrahim Güven karakterini canlandırmıştır. 14 Eylül 1986 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu 12 yaşında Gurbetçiler dizisiyle oyunculuk deneyimini yaşamaya başlamıştır. Çöloğlu aynı zamanda tiyatro oynamaktadır. Hayat Bağları, İki Aile, Tatlı Hayat, Çocuklar Ne Olacak, Berivan ve Hayat Bilgisi gibi birçok projede yer almıştır. -Barış Atay Mengüllü: Arka Sıradakiler dizisinde Saffet Günaçar karakterini canlandırmıştır. 22 Eylül 1981 tarihinde Almanya'da dünyaya gelmiştir. Barış Atay Mengüllü eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünde tamamlamış ve Kadir Has Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Günümüzde siyasetçi olan Barış Atay Mengüllü 11 Ekim 2018 tarihinden itibaren Türkiye İşçi Partisi'ne dahil olmuştur. Hayat Devam Ediyor, Damat Koğuşu, Şöhret, Hacı ve Aşk ve Gurur gibi birçok projede adını duyurmuştur. -Sevda Dalgıç: 2 Şubat 1984 senesinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açan Sevda Dalgıç Arka Sıradakiler dizisinde Özge Özata karakterini canlandırmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun omuş ve iki sene drama ve sahne sanatları ile ilgili de eğitimini almıştır. Mankenlik yapan Sevda Dalgıç Özge karakteriyle ismini duyurmuştur. Sevda Dalgıç'ın hobileri ata binmek, basketbol oynamak, paten kaymak ve dans etmek. -Engin Yavaş: Arka Sıradakiler dizisinde Rıza yani lakabıyla Kızılötesi karakterine hayat vermiştir. Engin Yavaş 24 Mayıs 1987 senesinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. İlk oyunculuk deneyimini ise 2000 senesinde yayınlanan Çocuklar programıyla yaşamıştır. Daha sonra birçok reklam filminde yer almış ve ilk dizisi Sırlar Dünyası olmuştur. Arka Sıradakiler dizisiyle adını daha çok duyuran Yavaş, Acemi Cadı, Hayat Bilgisi, Son Tercih ve Beşinci Boyut gibi birçok projede adını yazdırmıştır. -Aytaç Er: Arka Sıradakiler dizisinde İlhan Kuşçu lakabıyla Pamuk karakterini canlandırmıştır. 18 Ağustos 1990 senesinde dünyaya gelen Kuşçu İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü'nde mezun olmuştur ve daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Aynı zamanda tiyatro oyuncusudur ve Arka Sıradakiler dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmayı aşarmıştır. Aynı zamanda Kök Kadro isimli müzik grubunda yer almaktadır. -Cem Uras: Arka Sıradakiler dizisinde komiser karakterini canlandırmıştır. Uras, 14 Aralık 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu olan Uras daha sonra Marmara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde misafir öğrenci olmuştur. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim almış ve 1991 senesinde İstanbul Şehit Tiyatro'sunda oyunculuk yapmaya başlamıştır. Arka Sıradakiler, Payitaht Abdülhamid ve Şahin Tepesi gibi projelerde adı vardır. -Betül Kızılok Bavli: Arka Sıradakiler dizisinde Meral Hanım karakterini canlandırmıştır. 11 Nisan 1969 senesinde dünyaya gelen Bavli 1993 senesinde 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde eğitimini tamamlamıştır. 1996 senesinde ilk projesi olan İstanbul Kanatlarımın Altında filmiyle adını duyurmuştur.2001 senesinde ise Sabaha Az Kaldı isimli tiyatro oyununda gösterdiği performansıyla ödül almıştır. Örümcek, Avrupa Yakası ve Kalp Gözü gibi projelerde de adını duyurmuştur. -Gürbey İleri: Arka Sıradakiler dizisinde Kerem Kıratlıoğlu karakterini canlandırmaktadır. 13 Şubat 1988 senesinde İstanbul'da doğan İleri, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitimini tamamlamıştır. Arka Sıradakiler dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Özgür Dünya, Kalbim Seni Seçti, Diriliş Ertuğrul, Yasak, Sevda Kuşun Kanadında, Kaderimin Yazıldığı Gün gibi birçok projede adını duyurmaya devam etmiştir. Son olarak ise 2021 senesinde Avcı İlk Kehanet projesinde yer almıştır. -Temmuz Karikutal: Arka Sıradakiler dizisinde Yadigar karakterini canlandırmıştır. 27 Temmuz 1986 senesinde dünyaya gelmiş ve Okul Tiyatroları'nda oyunculuk yapmıştır. Büyükçekmece Bedia Muvahhit Tiyatrosu'nda oyunculuğuna devam eden Karikutal 2005 senesinde Yağmur Zamanı dizisiyle ilk dizi oyunculuğunu yapmıştır. Arka Sıradakiler dizisiyle adını daha geniş kitlelere duyuran Temmuz Karikutal daha sonra menajerlik yapmıştır.