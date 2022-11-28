MEDYA
28 Kasım 2022 - 23:56

Arka Sokaklar'da flaş gelişme! Final yapacağı konuşuluyordu: O karar diziseverlere soğuk duş etkisi yaptı!

Arka Sokaklar dizisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ekranlara ara veren dizi ile ilgili flaş iddia ortaya atıldı. Arka Sokaklar dizisiyle artık ipler koparıldı.

MEDYA
28 Kasım 2022 - 23:56
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Arka Sokaklar'da flaş gelişme! Final yapacağı konuşuluyordu: O karar diziseverlere soğuk duş etkisi yaptı!


Dizi tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar tam 16 yıldır yayın hayatına devam ediyor. Oyuncu kadrosunda değişiklikler olsa da hep Kanal D’de yayınlanan dizi için yeni gelişmeler gündeme geliyor. İlk olarak geçtiğimiz haftalarda dizinin yayına 45 gün ara vereceği açıklanmıştı. 45 günlük aranın ardından dizinin final yapacağı konuşulurken şimdi de yayına devam edeceği ancak kanal değiştireceği iddia edildi.

Arka Sokaklar için yeni iddia gündemi sarstı!

Arka Sokaklar dizinin yapımını Erler Film üstleniyor. ancak yaşanan ödeme krizinin ardından dizinin ekranlara 45 gün ara vereceği öğrenilmişti. Şimdi ise dizinin kanal değiştireceği gündeme geldi. yapım şirketinin kanaldan ödeme alamadığı için aralarında anlaşmazlık yaşandığı ve bu nedenle yayın kanalının değiştirileceği iddia edildi.



Son dönemde patlayan ekonomik sıkıntılar Erler Film’in oyunculara ve teknik ekibe ödeme yapmasını zorlaştırdı. Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çolakoğlu gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi 17. Sezonda kanalına vefa ediyor. Edinilen bilgilere göre fenomen dizi artık Kanal D’de yayınlanmayacak.

O kanalda yayınlanacak

Arka Sokaklar dizisi 17 sezondur ekranlarda kalırken oyuncu kadrosunda birçok değişiklik yapıldı. Son olarak Şevket Çoruh’un diziden ayrılması adeta yıkım etkisi yaratmıştı. Kulislerde konuşulanlara göre Arka Sokaklar dizisinin Kanal D ile anlaşmasının sona erdiği söyleniyor. Dizinin hayranları final kararının gelmesinden korkarken kanal değişikliği haberi geldi. İddialara göre, Arka Sokaklar dizisi artık Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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