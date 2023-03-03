Arka Sokaklar'da 'o ölürse dizi biter' denilen ismin fişi çekildi! Kadrodan ayrılıyor. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisinde şoke eden bir ayrılık yaşandı. 2006 yılında ekranlara gelen ve yayınlandığı günden bu yana aralıksız olarak ekranlarda olan ancak 2022 yılının son günlerinden kısa bir ara veren diziden bir haber geldi. Haber dizinin hayranlarını şoke edecek. Dizinin bel kemiği olan oyuncu diziye veda edecek. İşte diğer detaylar...
ARKA SOKAKLAR DİZİSİNDE ŞOK EDEN VEDA! KİLİT İSİM DİZİDEN AYRILIYORYıllardır ekranda olan, bir çok capsi çıkan ve dalga konusu çıkan diziden şoke eden bir ayrılık haberi geldi. Şimdiye kadar bir sürünün oyuncunun girip çıktığı diziden ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. 17 senedir aralıksız ekranlarda varlığını sürdüren dizide çocuk oyuncular büyümüş, bir çok oyuncu değişikliği olmuş ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu işlerinden biri olmuştu. Biz büyüdük hala Arka Sokaklar dizisi devam ediyor diyenlerin sayısı hiç de az değil. Fakat o dizide bu sefer kilit isim ayrılma kararı aldı. Dizi bir türlü bitmeyince dizinin bel kemiği olan, ana başrol oyuncusu diziden ayrılmak zorunda kaldı. Sebebi ise çok basit. İşte diğer ayrıntılar...
Arka Sokaklar dizisinde Rıza baba karakteri ile tanınan Zafer Engin diziden ayrılma kararı aldı. Dizideki karakteri gereği bilgili, nahif, babacan tavırları ile yıllardır izleyicinin gönlünde taht kurmuş, evlerin Rıza babası olarak kült bir isim haline gelen oyuncunun bu kararı yaşından dolayı verdiği tahmin ediliyor. Zafer Engin gerçek hayatta 80 yaşında ve zorlayıcı set ortamı ünlü oyuncuyu epey yormuş.