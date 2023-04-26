Arka Sokaklar dizisi ekranlara geri dönüyor! O oyuncular artık kadroda yok...

"Arka Sokaklar" ekranlara dönüyor...







Yayıncı kanal yeni anlaşma imzaladı







Yeni sezon çekim tarihi açıklandı

Oyuncu kadrosunda herhangi bir değişiklik olacak mı?

Aylar süren bekleyişin ardından sevilen Türk dizisi "Arka Sokaklar" nihayet yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizi, yönetmeni Türker İnanoğlu'nun ani sağlık sorunları nedeniyle final bölümü yayınlanmadan ekranlara veda etmişti. Ancak yeni sezon çekim tarihi belli oldu ve diziyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.Açıklanan önemli detaylardan biri de dizinin yayın haklarının Kanal D iç yapımlara devredilmiş olması. Yönetmen ve kanal arasında bir anlaşmazlık olduğu söylentileri vardı ancak yakın zamanda yeni imzaların atılacağı doğrulandı."Arka Sokaklar "ın yeni sezon çekimlerine yaz aylarında başlanması ve Eylül ayında ekranlarda olması hedefleniyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosu yeni sezonda da ekranda olmaya devam edecek, kemikleşmiş ana kadronun aynı kalması bekleniyor.Dizinin ana kadrosu aynı kalacak olsa da bazı oyuncuların diziden ayrılması nedeniyle bazı değişiklikler yapıldı. Hüsnü Çoban karakterinin kızını canlandıran Yüsra Geyik diziden ayrılarak yeni dizi "Aile "ye transfer oldu. Bu arada ana kadroda yer alan Şevket Çoruh da diziden ayrıldı.