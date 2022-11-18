MEDYA
18 Kasım 2022 - 14:14

Arka Sokaklar dizisi final mi yapıyor?

17 sezondur kesintisiz izlenen Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisinde flaş bir karar ortaya atıldı.Detaylar haberimizde..

MEDYA
18 Kasım 2022 - 14:14
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Arka Sokaklar dizisi final mi yapıyor?


İlk bölümü 31 Temmuz 2006 yayınlanan 17 sezondur ilgiyle izlenen Kanal D’nin başarılı dizisi Arka Sokaklar dizisinden şok mesaj geldi. Haberi oyuncular şaşkın.

Arka Sokaklar dizisinin yapımcısı çalışanlara ve oyunculara geçtiğimiz günlerde bir mesaj gönderdi. Mesajı okuyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Dizinin durumunun ne olacağı merak konusu.



arka sokaklar

Yaklaşık 17 senedir soluksuz izlenen ve büyük bir kitleye sahip olan dizinin yapımcılığını Erler Film üstleniyor. Erler Film tarafından gönderilen mesajda sete 45 gün ara verildiği açıklandı. 

Arka Sokaklar dizisine ne olacak?

Dizinin yapımcısı Erler Film ve Demirören Medya arasında ödeme sorunlarının olduğu, Demirören Medya’dan uzun dönem vadeli çekler verildiği ve yaşanan dönemde maliyetlerin yüksekliği sebebiyle dizi çekimlerine ara verildiği söylenenler arasında. Dizinin akıbeti şuan bilinmiyor. Verilen aranın ardından dizi setlere dönemeyebilir. 

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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