Arka Sokaklar dizisi final mi yapıyor?













Arka Sokaklar dizisine ne olacak?

İlk bölümü 31 Temmuz 2006 yayınlanan 17 sezondur ilgiyle izlenen Kanal D’nin başarılı dizisi Arka Sokaklar dizisinden şok mesaj geldi. Haberi oyuncular şaşkın. Arka Sokaklar dizisinin yapımcısı çalışanlara ve oyunculara geçtiğimiz günlerde bir mesaj gönderdi. Mesajı okuyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Dizinin durumunun ne olacağı merak konusu.Yaklaşık 17 senedir soluksuz izlenen ve büyük bir kitleye sahip olan dizinin yapımcılığını Erler Film üstleniyor. Erler Film tarafından gönderilen mesajda sete 45 gün ara verildiği açıklandı.Dizinin yapımcısı Erler Film ve Demirören Medya arasında ödeme sorunlarının olduğu, Demirören Medya’dan uzun dönem vadeli çekler verildiği ve yaşanan dönemde maliyetlerin yüksekliği sebebiyle dizi çekimlerine ara verildiği söylenenler arasında. Dizinin akıbeti şuan bilinmiyor. Verilen aranın ardından dizi setlere dönemeyebilir.