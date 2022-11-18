Arka Sokaklar dizisi final mi yapıyor?

İlk bölümü 31 Temmuz 2006 yayınlanan 17 sezondur ilgiyle izlenen Kanal D’nin başarılı dizisi Arka Sokaklar dizisinden şok mesaj geldi. Haberi oyuncular şaşkın. Arka Sokaklar dizisinin yapımcısı çalışanlara ve oyunculara geçtiğimiz günlerde bir mesaj gönderdi. Mesajı okuyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Dizinin durumunun ne olacağı merak konusu.
Yaklaşık 17 senedir soluksuz izlenen ve büyük bir kitleye sahip olan dizinin yapımcılığını Erler Film üstleniyor. Erler Film tarafından gönderilen mesajda sete 45 gün ara verildiği açıklandı.