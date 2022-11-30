Arka Sokaklar dizisiyle bütünleşmişti! Şevket Çoruh ekranlardan daha fazla uzak kalamadı! Bakın hangi sürprizle geri dönüyor

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16 sezondur Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinde Mesut Komiser karakterini canlandıran Şevket Çoruh, yeni sezonda diziden ayrıldı. TV oyunculuğundan yorulduğunu belirten Çoruh, şimdi dijital bir platformda sevenleriyle buluşmaya karar verdi. Netflix platformu için çekilecek Sıcak Kafa adlı diziye dahil olan Çoruh, dizide Anton karakterini canlandıracak.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şevket Çoruh, Netflix'in orijinal yapımı Sıcak Kafa dizisiyle anlaştı.Yönetmen koltuğunda Mert Baykal ile Umur Turagay'ın oturduğu dizinin oyuncuları arasında; Hazal Subaşı, Osman Sonant, Haluk Bilginer, Tilbe Saran ve Gonca Vuslateri gibi başarılı oyuncular bulunuyor. Dizi, 1. sezonu ile 2 Aralık Cuma günü Netflix platformunda başlayacak.