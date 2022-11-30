MAGAZİN
30 Kasım 2022 - 00:23

Arka Sokaklar dizisiyle bütünleşmişti! Şevket Çoruh ekranlardan daha fazla uzak kalamadı! Bakın hangi sürprizle geri dönüyor

15 sezondur Arka Sokaklar dizisinde rol alan Şevket Çoruh adeta dizideki Mesut Komiser karakteriyle bütünleşmişti. Diziye aniden veda etmesiyle hayranlarını üzen oyuncu ekranlardan daha fazla uzak kalamadı ve yeni bir projeye imza attı. İşte, Şevket Çoruh'un yeni projesi...

MAGAZİN
30 Kasım 2022 - 00:23
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Arka Sokaklar dizisiyle bütünleşmişti! Şevket Çoruh ekranlardan daha fazla uzak kalamadı! Bakın hangi sürprizle geri dönüyor


16 sezondur Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinde Mesut Komiser karakterini canlandıran Şevket Çoruh, yeni sezonda diziden ayrıldı.

TV oyunculuğundan yorulduğunu belirten Çoruh, şimdi dijital bir platformda sevenleriyle buluşmaya karar verdi. Netflix platformu için çekilecek Sıcak Kafa adlı diziye dahil olan Çoruh, dizide Anton karakterini canlandıracak.

MÜJDELİ HABERİ SOSYAL MEDYADAN VERDİ!



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şevket Çoruh, Netflix'in orijinal yapımı Sıcak Kafa dizisiyle anlaştı.

 şevket çoruh yeni dizisi

Yönetmen koltuğunda Mert Baykal ile Umur Turagay'ın oturduğu dizinin oyuncuları arasında; Hazal Subaşı, Osman Sonant, Haluk Bilginer, Tilbe Saran ve Gonca Vuslateri gibi başarılı oyuncular bulunuyor.

Dizi, 1. sezonu ile 2 Aralık Cuma günü Netflix platformunda başlayacak.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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