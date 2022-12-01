MEDYA
01 Aralık 2022 - 18:42

Arka Sokaklar final mi yapacak, kanal mı değiştirecek? İlker İnanoğlu bizzat açıkladı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin ATV ekranlarına transfer olacağı söyleniyordu. Dizinin yapımcısı ve oyuncusu İlker İnanoğlu gerçekleri açıkladı.

MEDYA
01 Aralık 2022 - 18:42
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Arka Sokaklar final mi yapacak, kanal mı değiştirecek? İlker İnanoğlu bizzat açıkladı!


Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar, aralıksız 17 sezondur yayınlanıyor. İlk bölümü 2006 yılında yayınlanan dizi 2022 yılında hala devam ediyor. Kadrosunda birçok değişikliğin yapıldığı dizi için geçtiğimiz günlerde ara verme kararı alınmıştı. Arka Sokaklar dizisi 45 gün ekranlarda olmayacak.

Bu gelişmenin ardından Arka Sokaklar dizisinin final yapacağı ya da kanal değiştireceği söylemişti. Hatta Arka Sokaklar’ın artık ATV’de yayınlanacağı söylenmişti. Tüm bu iddialar bir yana iken dizide Engin karakterini canlandıran İlker İnanoğlu konuya ilişkin açıklama yaptı.

Arka Sokaklar kanal değiştirecek mi?



Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çolakoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi 18 Kasım’da yayınlanan bölümü ile ekranlara ara vermişti. 17 sezondur aynı kanalda yayınlanan ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın bu aranın ardından farklı bir kanalda yayınlanacağı iddia edilmişti. Demirören Medya ile yapım şirketi arasında yaşanan ödeme sorunu nedeniyle kanal değişikliğine kesin gözüyle bakılıyordu.

Arka Sokaklar dizisinin hem yapımcısı hem de oyucusu olan İlker İnanoğlu, son günlerde diziyle ilgili konuşulan tüm iddialara yanıt verdi. Babası Türker İnanoğlu’nun kalça kemiğini kırdığını ve sağlık durumunun yavaş yavaş iyiye gittiğini söyledi. Kanal değiştirme iddiasıyla ilgili konuşan İnanoğlu, Arka Sokaklar dizisine 45 günlük aradan sonra devam edeceklerini ancak kanal değiştirme gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. İddiaları kesin bir dille yalanlayan İnanoğlu, dizinin kaldığı yerden devam edeceğini ifade etti.

Bu açıklamalara göre Arka Sokaklar dizisi 45 günlük aranın ardından yeni yılda Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam edecek.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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