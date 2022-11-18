Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitiyor mu? Kanal D Arka Sokaklar’dan üzen haber

Kanal D ekranlarında uzun süredir izleyici karşısında yer alan Arka Sokaklar dizisi 17. sezonu ile ekranlarda yer alıyor. Dizinin yapımcılığını Türker İnanoğlu üstlenirken dizi hakkında herkesi şaşırtan bir açıklama yapıldı. Sezon başında Mesut Komiser rolü ile izleyici karşısına çıkan Şevket Çoruh'un projeden ayrılacağı belirtildi. Bu karar üzerine izleyiciler üzülürken alınan yeni karar dizinin hayranları ile paylaşıldı. Dizi çekimlerine 45 gün kadar ara verileceği söylendi. İşte Arka Sokaklar hakkında merak edilen tüm detaylar…
ARKA SOKAKLAR'DAN ÜZEN AÇIKLAMAHer hafta cuma günleri Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi 17. sezonu ile ekranlarda yer alıyor. Türker İnanoğlu tarafında yapımı üstlenilen polisiye dizisi uzun soluklu diziler arasında yer alıyor. Türkiye'de şimdiye kadar en uzun süre ekranlarda kalan dizi olarak karşımıza çıkan Arka Sokaklar izleyicilerin de yoğun ilgisi ile karşı karşıya kalıyor.
Şevket Çoruh'un diziden ayrılma kararı ile birlikte açıklanan yeni kararda izleyicileri şoke etti. Birbirinden yetenekli oyuncuların yer aldığı dizinin çekimlerine 45 gün ara verildiği açıklandı.