MEDYA
18 Kasım 2022 - 10:53

Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitiyor mu? Kanal D Arka Sokaklar'dan üzen haber

Kanal D ekranlarında 17 sezondur yer alan Arka Sokaklar dizisinin final yapıp yapmadığı merak ediliyor. Sezon başında Şevket Çoruh'un diziden ayrılma kararı izleyicileri üzerken bir kötü haber daha açıklandı. Uzun soluklu yapımlar arasında yer alan Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine 45 gün ara verildiği paylaşıldı. İşte Arka Sokaklar hakkında merak edilen tüm detaylar…

MEDYA
18 Kasım 2022 - 10:53
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Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitiyor mu? Kanal D Arka Sokaklar’dan üzen haber


Kanal D ekranlarında uzun süredir izleyici karşısında yer alan Arka Sokaklar dizisi 17. sezonu ile ekranlarda yer alıyor. Dizinin yapımcılığını Türker İnanoğlu üstlenirken dizi hakkında herkesi şaşırtan bir açıklama yapıldı. Sezon başında Mesut Komiser rolü ile izleyici karşısına çıkan Şevket Çoruh'un projeden ayrılacağı belirtildi. Bu karar üzerine izleyiciler üzülürken alınan yeni karar dizinin hayranları ile paylaşıldı. Dizi çekimlerine 45 gün kadar ara verileceği söylendi. İşte Arka Sokaklar hakkında merak edilen tüm detaylar…

ARKA SOKAKLAR'DAN ÜZEN AÇIKLAMA

Her hafta cuma günleri Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi 17. sezonu ile ekranlarda yer alıyor. Türker İnanoğlu tarafında yapımı üstlenilen polisiye dizisi uzun soluklu diziler arasında yer alıyor. Türkiye'de şimdiye kadar en uzun süre ekranlarda kalan dizi olarak karşımıza çıkan Arka Sokaklar izleyicilerin de yoğun ilgisi ile karşı karşıya kalıyor.



Şevket Çoruh'un diziden ayrılma kararı ile birlikte açıklanan yeni kararda izleyicileri şoke etti. Birbirinden yetenekli oyuncuların yer aldığı dizinin çekimlerine 45 gün ara verildiği açıklandı.

Arka Sokaklar Final Mi Yapıyor

ARKA SOKAKLAR FİNAL YAPACAK MI?

Yaşanan bu olay ile birlikte dizinin hayranları da Arka Sokaklar final mi yapıyor? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Dizinin final yapacağı konuşulurken konu hakkında açıklama kanaldan geldi.

Kanal D'den yapılan açıklama doğrultusunda Arka Sokaklar dizisinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle dizi çekimlerine bir süre ara verildiği belirtildi.

Erler Film tarafından ekrana taşınan Arka Sokaklar dizisi 18 Kasım 2022 Cuma günü ekrana gelen 638. bölümünden sonra 45 gün ara verecek. Sağlık problemleri nedeniyle ara verilen dizi çekimleri daha sonra tekrar devam edecek. Dizi final yapmayacaktır. Yaşanan sorunlar nedeniyle geçici süre ara verilmesine karar verildi.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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