









ARKA SOKAKLAR DİZİSİNDEN FİNAL KARARI







Arka Sokaklar hayranları şok oldu! Yılların eskitemediği dizi final kararı aldı! Sebebi herkesi şaşırttı! Yılların eskitemediği, her sene bitecek diye beklenen ama bir türlü sonlandırılamayan dizi nihayet final kararı aldı. Dizinin final kararı alma sebebi ise şaşırttı. İşte o detaylar...Yıllardır yayınlanan dizi nihayet final kararı aldı. Ekranların en uzun soluklu işlerinden biri olan, bu nedenle dizi hakkında bir çok caps yapılan, bir çok mizaha konu olan dizi için final kararı alındı. Peki neden Arka Sokaklar dizisi final kararı aldı? O şok edici sebep ne? Tüm ayrıntılar haberimizde...Arka Sokaklar dizisi bitiyor. Dizi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Dizi final bile yapmadan bitebilir. Kanal D ekranlarında uzun süredir yayınlanan diziden final kararı çıktı mı? Son yayınlandığı bölümden beri uzun süredir yayınlanmayan dizi hakkında bu iddialar güçlendi. Henüz yapımcılardan konuya ilişkin net bir açıklama yapılmamış olsa bile dizinin bu sefer kesin bittiği konuşuluyor. Dizi yapımından resmi bir açıklama gelirse dizinin final yaptığı kesinleşecek. Peki dizi final yapacak mı? Dizi için final bölümü çekilecek mi? Herkes bu konuyu merak ediyor. Dizi yapımcılarından henüz bir açıklama yapılmış değil.