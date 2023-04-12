Arka Sokaklar'ın Zeliş'iydi! Yüsra Geyik çırılçıplak soyunup dans etti: Dizinin o sahnesi baş döndürdü!













Yüsra Geyik, Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterini canlandırdığı ve Aile dizisinde de başarılı bir performans sergilediği için ekranların sevilen oyuncuları arasında yer almaktadır. Genç oyuncu Yüsra Geyik'in Show TV'de yayınlanan yeni dizisi Aile'deki performansı da oldukça beğenilmiştir. Dizide Devin'in kardeşi Yağmur rolünü canlandıran güzel oyuncu, BluTV'de yayınlanan bir dizi için çıplak kamera karşısına geçerek dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar... Yüsra Geyik, dizilerdeki başarılı performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Ünlü oyuncu, Blu TV'nin Bozkır dizisinin 2. sezonunda yer alarak yeni bir maceraya atılmıştır. Dizideki cesur sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Yüsra Geyik, dizinin 7. bölümünde çırılçıplak soyunarak dans ettiği sahneyle gündem olmuştur. Bu cesur sahne, sosyal medyada da büyük yankı uyandırmış ve birçok kullanıcı tarafından yorumlanarak paylaşılmıştır.