Dizi
18 Kasım 2022 - 19:08

Arka Sokaklar ne zaman başlayacak, yeni bölüm neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Türkiye'de yayınlanan en uzun diziler arasında yer alan Arka Sokaklar hakkında araştırmalar devam ediyor. Dizi çekimlerine 45 gün ara verileceği açıklanırken yeni bölümünün ne zaman ekranlarda olacağı merak ediliyor. Dizinin hayranları yeni sezon araştırmalarını hızlandırdı. İşte Arka Sokaklar hakkında merak edilen tüm detaylar…

Dizi
18 Kasım 2022 - 19:08
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Arka Sokaklar ne zaman başlayacak, yeni bölüm neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?


Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisi uzun süredir ekranlarda yer alıyor. 632. bölüm ile sezon finali yapan Arka Sokaklar yeni sezonda ekranlarda yer almaya başladı. Ancak Arka Sokaklar dizi çekimlerine sağlık problemleri nedeniyle 45 gün kadar çekimlere ara verildi. Dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Arka Sokaklar hakkında merak edilen tüm detaylar…

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D'nin en sevilen dizisi Arka Sokaklar yeni sezonda ekranlara gelmeye başladı. Erler Film tarafından ekranlara taşınan Arka Sokaklar 17. sezonu ile sevenleriyle buluştu. Cuma akşamları yayınlanan Arka Sokaklar 18 Kasım Cuma akşamı 638. bölümü ile ekrana gelecek. 18 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan bölümün ardından dizi 45 gün çekimlere ara verecek.

Arka Sokaklar Neden Yok

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?



Türkiye'nin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar 45 gün çekimlere ara verecek. Dizinin büyük bir hayran kitlesi bulunurken dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun sağlık problemleri nedeniyle dizi çekimlerine ara verildiği açıklandı. Açıklama Kanal D tarafından yapılırken dizinin yeni bölümü hakkında bir açıklama henüz yapılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında detayları sizlerle paylaşacağız.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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