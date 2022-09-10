Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor, neden yayınlanmadı? Arka Sokaklar yeni sezon tarihi

Arka Sokaklar Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Arka Sokaklar Dizisinde Şok Ayrılık!

Arka Sokaklar Dizisinin Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Ekranların en uzun yapımlarından birisi olmayı başaran ve her bölümünde birbirinden farklı hayata dair konuları işleyen Arka Sokaklar dizisinin yeni sezon tarihi herkes tarafından merakla araştırılıyor. Erler Film tarafından yapımcılığı üstlenilen, yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz’un oturduğu senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar dizisi 17. Sezonuyla sevenleriyle buluşacak. Dizinin izleyicileri 17.sezonun ne zaman yayınalancağını merakla ve heyecanla araştırıyor.Arka Sokaklar dizisinin 17. Sezonunun ne zaman yayınlanacağı ve Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Yeni sezon çekimleri başlayan dizinin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz dizinin yeni sezonunun yayın tarihi de belli olacak. Ancak bazı iddialara göre Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonu Eylül ayının ikinci haftasında başlayacağı yönünde.Türk televizyon tarihinin en uzun yapımlarından birisi olan Arka Sokaklar dizisinde şok bir gelişme yaşandı. Dizide Mesut Komiser karakterini uzun yıllardan bu yana canlandıran Şevket Çoruh’un diziye veda ettiği açıklandı. Şevket Çoruh kendi sosyal medya hesabında Arka Sokaklar dizisinden ayrılma kararı aldığını kamuoyuna paylaştı. Şevket Çoruh, 16 sezon ve 632 bölüm süresinde Arka Sokaklar dizisinde ekranlara gelerek sevenleriyle buluştu. Çoruh, diziden ayrılık kararına yönelik paylaşımında dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu’na ve yıllar boyu omuz omuza vererek gerçek olayları insanlara aktarmaya çalıştığı ekip arkadaşlarına teşekkür etti.• Rıza Soylu (Zafer Ergin): 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur. • Hüsnü Çoban (Özgür Ozan): Ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir. • Engin Balkan (İlker İnanoğlu): 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. • Selin Demirci (Oya Okar): Daha önce TEM Şube’de çalışmış bir komiserdir. • Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu): Daha önce TEM Şube'de çalışmış bir komiserdir. • Arda Atik (Tunç Oğuz): Komiser yardımcısıdır. • Emre Gürbüz (Oğuz Peçe): Komiser yardımcısıdır. • Alper Gündüz (Ali Haydar Çataltepe): Ekibe torpilli olarak gelen polis memurudur. • Ayşe Arıcan (Cansın Çekili): Komiserdir. • Yavuz Aslan (Batuhan Ekşi): Komiserdir. • Nurcan (Sebahat Kumaş): Komiser yardımcısıdır.