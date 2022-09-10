Dizi
10 Eylül 2022 - 22:21

Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor, neden yayınlanmadı? Arka Sokaklar yeni sezon tarihi

Uzun yıllardan bu yana Kanal D ekranlarında izleyici kitlesi oldukça geniş olan Arka Sokaklar dizisinin 17. Sezonun ne zaman ekranlara geleceği dizinin sevenleri tarafından merakla bekleniyor ve araştırılıyor. Peki, Arka Sokaklar dizisi ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar dizisinin yayın tarihi ne? Arka Sokaklar dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte Kanal D ekranlarının polisiye dizisi Arka Sokaklar dizisinin 17.sezon yayın tarihi…

Dizi
10 Eylül 2022 - 22:21
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor, neden yayınlanmadı? Arka Sokaklar yeni sezon tarihi
Ekranların en uzun yapımlarından birisi olmayı başaran ve her bölümünde birbirinden farklı hayata dair konuları işleyen Arka Sokaklar dizisinin yeni sezon tarihi herkes tarafından merakla araştırılıyor. Erler Film tarafından yapımcılığı üstlenilen, yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz’un oturduğu senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar dizisi 17. Sezonuyla sevenleriyle buluşacak. Dizinin izleyicileri 17.sezonun ne zaman yayınalancağını merakla ve heyecanla araştırıyor.

Arka Sokaklar

Arka Sokaklar Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Arka Sokaklar dizisinin 17. Sezonunun ne zaman yayınlanacağı ve Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Yeni sezon çekimleri başlayan dizinin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz dizinin yeni sezonunun yayın tarihi de belli olacak. Ancak bazı iddialara göre Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonu Eylül ayının ikinci haftasında başlayacağı yönünde.

Arka Sokaklar

Arka Sokaklar Dizisinde Şok Ayrılık!

Türk televizyon tarihinin en uzun yapımlarından birisi olan Arka Sokaklar dizisinde şok bir gelişme yaşandı. Dizide Mesut Komiser karakterini uzun yıllardan bu yana canlandıran Şevket Çoruh’un diziye veda ettiği açıklandı.

Şevket Çoruh kendi sosyal medya hesabında Arka Sokaklar dizisinden ayrılma kararı aldığını kamuoyuna paylaştı. Şevket Çoruh, 16 sezon ve 632 bölüm süresinde Arka Sokaklar dizisinde ekranlara gelerek sevenleriyle buluştu. Çoruh, diziden ayrılık kararına yönelik paylaşımında dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu’na ve yıllar boyu omuz omuza vererek gerçek olayları insanlara aktarmaya çalıştığı ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Arka Sokaklar

Arka Sokaklar Dizisinin Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

• Rıza Soylu (Zafer Ergin): 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

• Hüsnü Çoban (Özgür Ozan): Ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

• Engin Balkan (İlker İnanoğlu): 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

• Selin Demirci (Oya Okar): Daha önce TEM Şube’de çalışmış bir komiserdir.

• Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu): Daha önce TEM Şube'de çalışmış bir komiserdir.

• Arda Atik (Tunç Oğuz): Komiser yardımcısıdır.

• Emre Gürbüz (Oğuz Peçe): Komiser yardımcısıdır.

• Alper Gündüz (Ali Haydar Çataltepe): Ekibe torpilli olarak gelen polis memurudur.

• Ayşe Arıcan (Cansın Çekili): Komiserdir.

• Yavuz Aslan (Batuhan Ekşi): Komiserdir.

• Nurcan (Sebahat Kumaş): Komiser yardımcısıdır.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
İlginizi Çekebilir
Yasak Elma yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
Yasak Elma yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
Dizi severlerin heyecanla beklediği indirim haberi geldi! Disney Plus'tan büyük fırsat, o tarihte son bulacak! Sakın kaçırmayın
Dizi severlerin heyecanla beklediği indirim haberi geldi! Disney Plus'tan büyük fırsat, o tarihte son bulacak! Sakın kaçırmayın
The Crown hangi platformda yayınlanıyor? The Crown dizi konusu ve oyuncuları
The Crown hangi platformda yayınlanıyor? The Crown dizi konusu ve oyuncuları
Yargı izleyicilerine müjde! Yargı yeni sezon tarihi belli oldu
Yargı izleyicilerine müjde! Yargı yeni sezon tarihi belli oldu
Yasak Elma Engin kimdir, gerçek adı nedir? Bekir Aksoy diziye bomba gibi giriş yaptı!
Yasak Elma Engin kimdir, gerçek adı nedir? Bekir Aksoy diziye bomba gibi giriş yaptı!
Yargı ikinci sezonda bizleri neler bekliyor? Yargı 2. sezon ilk tanıtım yayınlandı!
Yargı ikinci sezonda bizleri neler bekliyor? Yargı 2. sezon ilk tanıtım yayınlandı!
Son Haberler
2 Bakanlıktan 6 ana başlıkta dar gelirliler için desteklere yenileri ekleniyor! Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara müjde! Sosyal yardım destekleri artıyor
2 Bakanlıktan 6 ana başlıkta dar gelirliler için desteklere yenileri...
11 Eylül olayı nedir? Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül saldırılarında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? İkiz kuleler 11 Eylül saldırı tarihi
11 Eylül olayı nedir? Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül saldırılarında...
100 metrekare evde doğal gaz faturası ne kadar gelir? Metrekareye göre ödenecek doğal gaz faturası hesaplama
100 metrekare evde doğal gaz faturası ne kadar gelir? Metrekareye göre...
Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan neden ayrıldı, geri dönecek mi? 16 sezondur izliyorduk!
Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan neden ayrıldı, geri dönecek mi? 16...
Yasak Elma yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
Yasak Elma yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
TRT Tay filmi konusu nedir, ne anlatıyor? TRT'den Hicret yolculuğunu anlatan yapım
TRT Tay filmi konusu nedir, ne anlatıyor? TRT'den Hicret yolculuğunu...
Bir zam haberi daha! Sürücü adayları çok üzülecek! O belge için yeni zam haberi geldi! Zam kapıda acele edin...
Bir zam haberi daha! Sürücü adayları çok üzülecek! O belge için...
Akbank ve Vodafone ikilisinden sevindiren haber geldi! Akbank kampanyanın detaylarını açıkladı! İşte kampanya şartları ve hediyeler
Akbank ve Vodafone ikilisinden sevindiren haber geldi! Akbank kampanyanın...
Galatasaray Icardi paylaşımını neden sildi?
Galatasaray Icardi paylaşımını neden sildi?
Tam 4 bin 147 işçi alınacak! Bakanlık iş alım başvuru şartlarını duyuruldu… İşte kadrolar ve şartlar
Tam 4 bin 147 işçi alınacak! Bakanlık iş alım başvuru şartlarını...
Yunanlılar göçmenleri böyle geri itti
Yunanlılar göçmenleri böyle geri itti
TOKİ'den ucuz konut bekleyen dar gelirliye müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi! Ucuz ev sahibi olma fırsatını kaçırmayın!
TOKİ'den ucuz konut bekleyen dar gelirliye müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan...
En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi: 2022 Hangi banka ne kadar, kaç para emekli promosyonu veriyor? Emeklilere 10 bin TL promosyon imkanı
En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi: 2022 Hangi banka...
Avcılar’daki metrobüs kazasında yaralanan yolcu dehşet anlarını anlattı
Avcılar’daki metrobüs kazasında yaralanan yolcu dehşet anlarını...
Yüksek maaşla iş arayanlar bu habere çok sevineceksiniz! O bakanlık yüksek maaş ile personel alımı yapıyor! Başvurular için son tarih yaklaştı
Yüksek maaşla iş arayanlar bu habere çok sevineceksiniz! O bakanlık...