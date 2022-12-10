MAGAZİN
10 Aralık 2022 - 11:25

Arka Sokakların Mesut Komiseri ayrılık sebebini ilk kez açıkladı

Şevket Çoruh 16 sezon sonunda neden ayrıldığını ilk kez açıkladı…

MAGAZİN
10 Aralık 2022 - 11:25
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Arka Sokakların Mesut Komiseri ayrılık sebebini ilk kez açıkladı
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Televizyon ekranlarının efsaneleşmiş dizilerinden Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiseri Şevket Çoruh ilk bölümden bu yana dizinin efsaneleşmiş karakterlerinden biriydi. Şevket Çoruh diziden sessiz sedasız ayrılmıştı. Neden ayrıldığını ilk kez YouTube da yayınlanan programda açıklayan başarılı oyuncu sevenlerini bir hayli üzdü. Şevket Çoruh

Laftan anlamıyor 

Başarılı oyuncu Şevket Çoruh katıldığı YouTube programında sevenlerinden gelen soru ve yorumları cevapladı. Mesut komiser karakterini çok özlediklerini dile getiren bir izleyiciye başarılı oyuncunun cevabı ‘ Mesut biraz kabadayı ve set bir karakter. Ona laf anlatmak zor. Çok denedim ama sıkılmış, yoruldu artık. Dinlenmek istiyor.’ Diyerek espirili bir dille cevap verdi. Şevket Çoruh

Tek bir sebebi yok 



Başarılı oyuncuya ‘Diziden neden ayrıldınız?’ Sorusu yöneltildi. Şevket Çoruh’un bu soruya cevabı çok açıktı : ‘ 16 sezonluk bir dizi sonrası bu soru bana biraz garip geliyor. Artık yoruldum, ben tiyatrocuyum ve sahnelediğim oyunlarla beraber diziyi yürütmek bir hayli zorlaşıyordu. Covid döneminde sahneler kapalıydı. Yeniden açıldığımızda sahneyi yeniden canlandırmam gerekiyordu. Dizide oynadığım karakteri çok sevdim evet. Ancak sahneme dönmek orayı toparlamak ve yeni karakterlere hayat vermek istiyorum. Uzun zamandır Arka Sokaklar ile ekranlardaydım kış filmi yapamadım artık yapmak istiyorum ve birazda dinlenmeye ihtiyacım var.’ Diyerek samimi bir açıklama yaptı. Şevket Çoruh

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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