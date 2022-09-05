YAŞAM
05 Eylül 2022 - 06:40

Arkadaşını kurtardı kendisi boğuldu

Adıyaman'da Kahta Çayı'na giren 30 yaşındaki Mustafa Batmaz boğularak yaşamını yitirdi.

YAŞAM
05 Eylül 2022 - 06:40
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Arkadaşını kurtardı kendisi boğuldu


Olay, öğleden sonra Kahta Çayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşlarıyla serinlemek için Kahta Çayı'na giren Mustafa Batmaz (30), boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını fark edince onu kurtarmak için hemen müdahalede bulundu.

Arkadaşını kurtardıktan sonra bu defa da kendisi akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumu farkına varan arkadaşları ilk başta arama kurtarma çalışması yaptı. Başarısız olunca ihbarla olay mahaline 112 Sağlık Ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Dalgıç Ekipleri yollandı. Olay yerine gelen dalgıç ekiplerinin 4 saat kadar süren çalışmasının ardından Mustafa Batmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.



Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalede Mustafa Batmaz'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Mustafa Batmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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