Arkadaşlık sitesinde tanıştığı adamın söyledikleri ile nutku tutuldu! 53 yaşındaki kadına kabusu yaşattı...













Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan bu olay duyanların ağzını açık bıraktı. Talihsiz kadının başına gelenler, filmlere taş çıkaracak cinsten. Uzun süredir konuştuğu adam meğerse seri katilmiş... Yaşanan olaylar sonrasında 53 yaşındaki kadın bir daha eskisi gibi olamadı. Olduça zor günler geçirdiğini ve büyük bit travma yaşadığının altını çizen o kadın yaşadığı kabus sonrasında o anları işte böyle anlattı.Monica White, flört sitelerinde bir profil oluşturduğunda, sadece yeni insanlarla tanışmak istiyor. Ancak yaşadığı kabus tüyleri diken diken etti. Bu siteler aracılığıyla Anthony Robinson adlı bir adamla iletişime geçen White, "Alışveriş Sepeti Katili" olarak bilinen bir seri katil olduğunu öğrendiğinde kabuslar gördü.Polisin " Alışveriş Sepeti Katili" olarak adlandırdığı 36 yaşındaki Anthony Robinson'ın, flört sitelerinde kadınlarla tanıştığı ve onları otellere çektiği, ardından onlardan kurtulmak üzere arabalara yüklediği ortaya çıktı. White, Robinson'ın ilk mesajı "Merhaba tatlım" "Seni daha yakından tanımak istiyorum" idi. Sonrasında yaşananlar romantizm, tuhaf ve tehditkar hava hakimdi. White'ın hesabı, yetkililerin onu bir baskında seri katil olarak etiketlemesinden bu yana büyük ölçüde bir sır olarak kalan bir adamın şimdiye kadarki en zengin fotoğrafını sunuyor. Aralık'taki ulusal üst düzey basın toplantısında Washington Post haberine göre; Robinson'ın kendisine yönelik iddialar nedeniyle nişanlı olduğu Maryland'li bir kadının 2018'deki ölümünden de sorumlu.White, şüpheli bir seri katille flört etmesinin onu sarstığını söylüyor. O zamandan beri bir randevusu olmadığını söyledi. White, "Gerçekten dünyamı sarstı" dedi. "Depresyondayım." Harrisburg, PA dışında yaşayan White, Robinson ile ilişkisinin bu ilk mesajdan sonra hızla ilerlediğini söyledi. White, Robinson'ın kendisine profili hakkında çekici bulduğu şeyleri söylediğini söyledi. Sanatla ilgilenmeyi sevdiğini ve okul öncesi öğretmeni olduğunu söyledi. White, ona ciddi bir ilişki aradığını ve daha olgun oldukları için yaşlı kadınları tercih ettiğini söylediğini söyledi. Mesajlar hızla görüntülü sohbete dönüştürülür. White, işe giderken veya DC'den dönerken metroda Robinson'u arayacağını söylüyor ve White karlı şehri temizlemeye ve sokakları temizlemeye çalışıyor. O sırada Robinson, ilçedeki bir arkadaşının dairesinde ve bazen Maryland'deki annesiyle birlikte yaşıyordu.Robinson, White'a hiç evlenmediğini, ancak 2 yaşındayken ölen bir oğlu ve o sırada 5 ya da 6 yaşında bir kızı olduğunu söyledi. White, çocukların annesi hakkında hiçbir şey bilmediğini, ancak Robinson'ın zor bir çocukluk geçirdiğini hissettiğini söyledi. White ve Robinson daha da yakınlaştı. White, "Bana bağlı görünüyordu, bu yüzden beni her gün aradı" dedi. Robinson, 2020'nin sonlarında Pennsylvania'ya ilk ziyaretini planladı. White, kendisinin ve Robinson'ın bir hafta sonu film izleyerek ve Çin yemeği yiyerek geçirdiklerini söyledi. White, Robinson'ı yetişkin oğluyla tanıştırır. İlişki sürer ve White, Robinson'ın bir çift olup kızını onunla yaşaması için Pennsylvania'ya taşıyabileceklerini umduğunu söyledi. Robinson, Şubat 2021'de White'ın doğum günü için Harrisburg bölgesine döner.White, Robinson'ın ziyaretinin sürpriz olduğunu söyledi: Tek yönlü bir otobüs bileti satın alır. White, "Buraya geldiğinde bilet parası olmadığı için eve gitmek için bir iş veya başka bir şey bulmam gerektiğini söyledi" dedi. Bir noktada White, ona bir yara izi göstermek için gömleğini yukarı çektiğini ve bıçaklandığını söyledi. White, Robinson'ın bıçaklamanın nasıl gerçekleştiğini asla açıklamadığını, ancak kendisine bıçakla gelen herkesi öldürmeye söz verdiğini söyledi. White, açık sözlü olduklarında Robinson'ın bazen onu boğduğunu ve nefesinin kesilmesine neden olduğunu söyledi. Robinson, vefat eden bir kadınla nişanlı olduğunu söylüyor. Kadın, 2018 Sevgililer Günü'nde ölen 30 yaşındaki Skye Allen'dı. Ailesi, Robinson'ın Allen'la 2016'da internette tanıştığını ve çiftin bir düğün planladığını söyledi. Çift, Allen'ın annesiyle birlikte Glenarden, Maryland'de yaşıyordu. Skye'ın annesi Stacey Allen, 14 Şubat 2018 sabahı kızının nefes almakta zorlandığını ve yatakta hafif nabzının olduğunu söyledi. Stacey Allen, Skye Allen'ın geceyi Robinson'la paylaştığı yatak odasında geçirdiğini söyledi. Hastaneye kaldırılan Skye Allen, kısa sürenin ardından yaşamını yitirdi.The Post tarafından alınan ölüm belgesinin bir kopyasına göre, Skye Allen'ın ölümünün "ölümcül aritmi" nedeniyle olduğu belirlendi. Prince George İlçe Polisi, konuyu araştırdıklarını söyledi. White’ın evinde Robinson ile olan ilişkisi kargaşa içinde sona erdi. White, 2021 yılının Şubat ayının ortalarında kendisi için bir doğum günü partisi düzenledi. Partide White, Robinson'ın çok içtiğini ve oğluna ve bir arkadaşının genç oğluna yönelik açık saçık yorumlar yaptığını söyledi. Bu, White'ın mevcut kuzeni tarafından doğrulandı. Yaklaşık bir ayın ardından, White Harrisburg'da araba nın direksiyonundaydı ve Robinson'ı sokakta yürüdüğü esnada gördü. White, görünüşü karşısında şok geçirdiğini belirtti. Robinson daha önce temiz ve bakımlı biriydi, ama şimdi dağılmış sakala sahipti. White ona bir daha hiç rastlamadı. Sekiz ay sonra, Ekim 2021'de polis, Robinson'ın iş için oraya seyahat ettikten sonra DC'nin 130 mil güneyindeki Harrisonburg'da Redmon'u öldürdüğünü söyledi. Polis, Robinson'ın Smith'i Kasım'da öldürdüğünü söyledi. Robinson, Harrisonburg şehir merkezinde açık bir alanda iki kadının cesedinin bulunmasının ardından 23 Kasım'da tutuklandı. Polis, güvenlik kamerası ve cep telefonu kayıtlarının Robinson'ı iki kurbanla ilişkilendirdiğini söyledi. Fairfax County polisi, 1. Cadde koridoru boyunca boş bir arazide cesetleri bulunan iki kadının öldürülmesiyle ilgili olarak Robinson hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.