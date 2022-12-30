MAGAZİN
30 Aralık 2022 - 19:45

Armağan Çağlayan Ayta Sözeri'ye sitem etmişti Sözeri'nin tepkisi çok şaşırttı

Armağan Çağlayan geçtiğimiz günlerde atlattığı hastalığın ardından kendisini arayıp sormayanlara sitem etti…

MAGAZİN
30 Aralık 2022 - 19:45
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Armağan Çağlayan Ayta Sözeri’ye sitem etmişti Sözeri’nin tepkisi çok şaşırttı


Geçtiğimiz ay akciğer kanserini erken teşhis ile fark edip tedavi için programlarına ara verdiğini açıklayan ünlü yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan tedavinin ardından kaldığı yerden programlarına devam edeceğini duyurmuştu. Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından tedavi sürecinde aramayan dostlarına sitem etti.  Ayta Sözeri ve Armağan Çağlayan

Sitem etmeye hakkım yok 

Yaşadığı sağlık problemleri ile sevenlerini korkutan Armağan Çağlayan tedavi sonrası durumunun iyiye gittiği açıklamarıyla derin bir nefes aldırtmıştı. Geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla dostlarına sitem eden Çağlayan herkesin aradığını ancak Ayta Sözeri ve Nükhet Duru’nun aramadığını ve çok kırıldığını dile getirdi. Yaptığı paylaşımda ‘Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Herkes arayıp sordu çok mutlu oldum. Ancak iki kişinin aramaması beni çok üzdü. Ayta Sözeri ve Nükhet Duru’nun aramasını beklerdim. Bu sitem değil hakkımda yok zaten.’ demesiyle çok şaşırtmıştı. Armağan Çağlayan

Sitem etmesine şaşırdı 



Oyuncu ve şarkıcı Ayta Sözeri katıldığı bir magazin programında ünlü yapımcı Armağan Çağlayan’ın sitemine ‘Bu kadar değerli olduğumu bilmiyordum. Yerden göğe kadar haklı. Benden telefon beklediğini bilmiyordum çok şaşırdım. ‘ diyerek yaptığı açıklama ile herkesi şaşırttı. Bu açıklama sosyal medya gündem oldu. Ayta Sözeri

İşte Armağan Çağlayan'ın sosyal medya hesabında yaptığı sitem. Armağan Çağlayan

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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