Armağan Çağlayan'dan bağış isyanı! 1 milyon TL deprem bağışı için şoke eden açıklama!







BİR KİRA BİR YUVA BAĞIŞ KAMPANYASINA ARMAĞAN ÇAĞLAYAN AÇIKLAMASI







Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde etkili olan büyük deprem felaketi sonrasında birçok ünlü isim bağış kampanyalarına katıldı. Peki Armağan Çağlayan İzmir'de yapılan Bir Kira Bir Yuva bağış kampanyası için hangi açıklamaları yaptı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında birçok farklı şehirde depremzede vatandaşlar için bağış kampanyaları başlatıldı. Kampanyaya imza atan şehirlerden biri de İzmir oldu. İzmir'de Bir Kira Bir Yuva ismiyle bağış kampanyası yapılıyor. Kampanyaya bağış yapan isimlerden birinin de Armağan Çağlayan olduğu konuşulmuştu. Armağan Çağlayan'ın 1 milyon TL bağış yaptığı iddiası konuşulurken Çağlayan konu ile ilgili açıklamada bulundu.Edinilen bilgilere göre bağış kampanyasına bağış yapan isim Armağan Çağlayan değildi. Çağlayan sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı. Çağlayan'ın yaptığı açıklama şu şekilde; 'Özgül ve Armağan Çağlayan Vakfı, bir de İzmir Bayraklı'da Özgül Armağan Çağlayan Sitesi bulunuyor. Bazı insanlar bu site benim mi diye karıştırıyor. Ama önemli olan bu bağışın yapılmış olması. Armağan Çağlayan daha önce de böyle bir durumla karşılaşıldığını da sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamaya göre isim benzerliği sebebiyle kendisinin bağış yaptığı düşünüldü ve bağış Özgül Armağan Çağlayan Vakfı tarafından yapılmıştır.