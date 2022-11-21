MAGAZİN
21 Kasım 2022 - 19:19

Armağan Çağlayan'dan yürekleri dağlayan haber! Vücudu daha fazla dayanamadı, sosyal medyadan duyurdu...

Ünlü sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından sevenlerini üzen bir gelişmeyi paylaştı.

MAGAZİN
21 Kasım 2022 - 19:19
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Armağan Çağlayan'dan yürekleri dağlayan haber! Vücudu daha fazla dayanamadı, sosyal medyadan duyurdu...


Televizyon ekranlarının sevilen ismi Armağan Çağlayan sevenlerini üzen bir haber paylaştı. Sosyal medya hesabından acı haberi duyuran Çağlayan, yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. İşte o açıklama…

Ünlü sunucu Armağan Çağlayan bir süredir televizyon ekranlarından uzak duruyor. YouTube kanalında ünlü isimleri ağırladığı bir program yapan Çağlayan son dönemin en popüler isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıllarda Popstar programının jüri koltuğunda da yer almıştı.

Armağan Çağlayan’dan üzen haber…



Sosyal medyada 744 bin takipçisi bulunan Armağan Çağlayan bu kez sevenlerini güldürmedi. Çağlayan yakın zamanda yaptırdığı sağlık taramasında akciğerlerinde bir kitle tespit edildiğini ve yapılan tetkikler sonucunda kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğunu öğrendiğini söyledi.

Haftaya tedavi sürecine başlayacağını söyleyerek, 5 aydır sahnelemekte olduğu Size Anlatacaklarım Var Gösterisi’ne zorunlu bir ara vereceğini ve diğer projelerini iptal ettiğini açıkladı. Çağlayan, zorunlu olarak verdiği bu arayı fazla uzatmak istemediğini ve işinin başına döneceğinin altını çizerek hakkında çıkabilecek yanlış haberlere geçit vermek istemediği için böyle bir açıklama yaptığını da belirtti.

armağan çağlayan

Armağan Çağlayan bu paylaşımıyla takipçilerine ve sevenlerine akciğer kanseri olduğunu duyurdu. Ünlü ismin tedavisi önümüzdeki hafta başlayacak ve tedavi sürecine ilişkin doğru bilgiyi kendisi verecek. Ünlü isim hastalığı hakkında şunları söyledi:

“ Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı “ dedi.

Çağlayan’ın YouTube kanalında devam ettirdiği programın ise devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. 56 yaşındaki Armağan Çağlayan’ın sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler paylaşıldığında haberimizde yer vereceğiz.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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