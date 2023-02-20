Armağan Çağlayan deprem kontrol isyanı! Belediyeden aldığı yanıt şok etti: Bedava denmişti!







İSTANBUL DEPREMİ GÜNDEMDEYKEN ARMAĞAN ÇAĞLAYAN İSYAN ETTİ! "İSTANBUL'DA OTURDUĞUM EVİ KONTROL ETTİRMEK İÇİN DEFALARCA BELEDİYEYE BAŞVURDUM..."







Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden İstanbul'da deprem korkusu arttı. Depreme dayanıklı olmayan konutların büyük tehlike oluşturması nedeniyle, konutların depreme dayanıklılığının kontrol edilmesi gerekliliği bir kez daha gündeme geldi. Ancak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin konutların depreme dayanıklılığını kontrol etmek için aldığı önlemler yetersiz olduğu iddiaları gündeme geldi. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Armağan Çağlayan, belediyeden aldığı yanıta isyan etti. Çağlayan, "Belediyeden sadece 'kontrol edildi' şeklinde bir cevap aldım. Bu nasıl bir kontroldür ki ne yapıldığı bile belirsiz?" ifadelerini kullandı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ise, belediyenin aldığı önlemlerin yetersiz olduğunu düşünüyor ve konutlarının depreme dayanıklılığının kontrol edilmesi için daha etkili tedbirler alınmasını talep ediyorlar.Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında binaların depreme dayanıklılığı gündemdeyken İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da endişe duymaya başladı. Bu endişeler arasında yer alan Armağan Çağlayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki evinin depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek istediğini belirtti. Ancak daha önce yaptığı başvuruya henüz yanıt alamadığını dile getirerek isyan etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hızlı tarama yöntemiyle başvuruları değerlendirdiği ve binaların dayanıklılığının ölçüldüğü bu süreçte, vatandaşların talepleri artarken Armağan Çağlayan'ın isyanı da dikkatleri çekti.Armağan Çağlayan, İstanbul'da oturduğu evin depreme karşı dayanıklılığını öğrenmek için defalarca belediyeye başvurduğunu ancak her seferinde aynı yanıtı aldığını belirterek isyan etti. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1999 depreminden sonra yapılan binalar sağlam, onları kontrol etmiyoruz!" yanıtıyla karşılaştığını belirten Çağlayan, evini kontrol ettirmeyi başaramadığını ifade etti. İstanbul'da İBB tarafından başlatılan hızlı tarama ile binaların depreme karşı dayanıklılığı ölçülmeye başlanırken, Çağlayan'ın paylaşımı vatandaşların konutlarının depreme karşı dayanıklılığına ilişkin endişelerini yeniden gündeme getirdi.