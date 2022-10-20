Armağan Çağlayan'ın 'Açık ilişki' sorusu Dilan Çıtak'ı çileden çıkardı!













DİLAN ÇİTAK'TAN ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'A SERT ÇIKIŞ!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi türkücü olan kızı Dilan Çitak, 8 yıl boyunca birliktelik yaşadığı Levent Dörter ile muhteşem bir düğün organizasyonuyla dünya evine girdi. Günlerdir magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Dilan Çitak, sosyal medya hesaplarından evlenir evlenmez babasının soyadını silerek eşinin soyadını yazmasıyla da gündeme geldi.Düğününde giydiği gelinlikleriyle de dillerden düşmeyen Dilan Çitak , şimdi de Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan programında kendisine sorulan soruya vermiş olduğu yanıtla gündem yarattı.Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, konuk olarak aldığı Dilan Çitak'a birbirinden farklı sorular sordu. Fakat bu soruların arasında en çok tepki çekeni ise "Açık ilişki yaşamak normal mi?" sorusu oldu. Dilan Çitak, kendisine yöneltilen bu soruya çok set bir yanıt verdi.Açık ilişkinin hiç bir şekilde kendisiyle bağdaşmadığını belirten Dilan Çitak, bir tanesi yetmiyorsa ne yapacağım diyerek "Yetmiyor mu bir tane? Saygı duyarım ama bence anormal" dedi.