SİYASET
04 Kasım 2022 - 14:34

Armağan Çağlayan ve Mustafa Destici birbirine girdi! Asgari ücret polemiği gündeme oturdu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret gerginliği yaşandı. İki ismin karşılıklı atışması sosyal medyada gündem oldu. İşte olayın perde arkası.

SİYASET
04 Kasım 2022 - 14:34
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Armağan Çağlayan ve Mustafa Destici birbirine girdi! Asgari ücret polemiği gündeme oturdu


Fox TV’de canlı yayına katılan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Destici açıklamalarının devamında Armağan Çağlayan ile ilgili ‘Yakışmadı’ sözlerini kullandı. Bunun üzerine Armağan Çağlayan ise sosyal medya hesabından yanıt verdi ve iki isim arasında polemik başladı.

Asgari ücretlinin geliri 11 bin TL’ye çıkıyor

FOX TV’de katıldığı canlı yayında asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunan Destici, Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi bir asgari geçim rakamının belirlenmesi gerektiğini savunarak hesaplama yaptı. 4 kişilik bir ailede toplam gelire bakılmasının şart olduğunun altını çizerek, bazı ailelerde iki asgari ücretlinin çalışması durumunda gelirin 11 bin liraya yükseldiğini söyleyerek, aynı evde bir emekli bir asgari ücretli yaşadığında da gelirin 10 bin liraya yükseldiğini belirtti.



Asgari geçim indiriminin 7500 lira olarak belirlendiğinde, 4 kişilik ailenin tek bir asgari ücretle çalışması durumunda devletin bu aileye 2000 TL’lik takviye yapması gerekeceğini ifade etti.

“ Kolay geçinebiliniyormuş “

Mustafa Destici’nin yayınını izleyen Armağan Çağlayan, açıklamalara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Çağlayan, Mustafa Destici’nin halkın kolay geçindiğine İlker Karagöz’ü ikna etmeye çalıştığını, bir evde 2 asgari ücretle çalışan varsa kolay geçinebildiğini söylediğini belirtti. Armağan Çağlayan açıklamalara tepki gösterirken, Mustafa Destici ise bu sözleri yalanladı.

armağan çağlayan mustafa destici

Çağlayan’ın paylaşımına bir başka programda yanıt veren Destici, kendisinin böyle bir söz söylemediğini, canlı yayında varsa çıkarıp göstermelerini istedi. Armağan Çağlayan gibi bir kişinin kendisinin söylemediği sözleri söylemiş gibi göstererek kamuoyuna yaymasının kendisine yakışmadığını belirtti.

İkili arasında karşılıklı atışma başlarken Armağan Çağlayan’dan yanıt gecikmedi. Çağlayan, canlı yayından konuya ilişkin sözlerin kesitini paylaşarak “ Demiş misiniz, dememiş misiniz Mustafa Bey? “ paylaşımını yaptı.

armağan çağlayan mustafa destici

İki isim arasında yaşanan polemik gündeme oturdu. Öte yandan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici daha önce Armağan Çağlayan’ın programına konuk olmuştu.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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