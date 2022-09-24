Arnavutköy’de ayakkabı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Yangın, saat 13.15 sıralarında Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Öğüt Sokak'ta yer alan bir ayakkabı fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı ayakkabı fabrikasının bodrum katında belli olmayan bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın içini dumanlar kaplarken, çalışanlar kendilerini çatıya atarak yardım bekledi. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere sevk edilen polis ekipleri çevrede önlem alırken, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Şişli'den itfaiye ekipleri de kısa sürede fabrikaya geldi.

Batuhan Toprak