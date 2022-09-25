YAŞAM
25 Eylül 2022 - 10:04

Arnavutköy'de Balkan rüzgarı esti

Arnavutköy'de Balkan coğrafyasına ait lezzetlerin ve kültürlerin tanıtıldığı festival renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde çocuklar doyasıya eğlenirken, vatandaşlar ise yöresel lezzetleri tadarak keyifli anlar yaşadı.

YAŞAM
25 Eylül 2022 - 10:04
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Arnavutköy’de Balkan rüzgarı esti


Arnavutköy Belediyesi tarafından Hadımköy Tarihi İstasyon Meydanı'nda Balkan kültürü ve yemeklerinin tanıtıldığı festival düzenlendi. Festivale, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı başta olmak suretiyle Bulgaristan Konsolosluğu ataşesi ve birden fazla Arnavutköylü vatandaş katıldı. Festival kapsamında Balkanlar'a ait pişiden yoğurtlamaya, domat bidesinden krem karamele birçok yemek tanıtıldı. Etkinlikte Balkan kültürüne ait halk oyunları gösterisi de yapılırken Başkan Baltacı, festival sonu itibariyle vatandaşlara pişi ve lokma dağıttı.

Etkinlikte konuşan Şeydanur Kılıçsoy, “Arnavutköy Belediyesi ile bugün Balkan yemeklerini yaptığımız ürünleri tanıtıyoruz. Krem karamel, yoğurtlama, su böreğimiz var. Bunları tadıyoruz ve ikram edeceğiz” dedi.
İlknur Adalı ise, “Bunlar bizim hemşehrilerimizin yemeği, hep yapıyoruz. Hala aynı yemekleri yapmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.



Festivalde konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Etkinlikten tüm Arnavutköy'de yaşayan kardeşlerimizin doyasıya yararlanacağını düşünüyorum. Daha önce de yapmış olduğumuz bir takim etkinlikler vardı. Bugün de lokma festivalimiz var. Burası eski tren garı ve buradaki binaların restorasyonu da bitti. Arkadaşlarımızla, hemşehrilerimizle bir araya geldik” dedi.

Murat Delice - Mert Yıldırım
 

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Haber Editörü
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