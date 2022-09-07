Arnavutköy'de akşam saatlerinde Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bir kişinin sokak köpeğini motosikletinin arkasına bağlayarak götürdüğünü gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Vatandaşların uyarılarını dikkate almayan adam, yoluna devam edince bir kişi yolu otomobili ile keserek şahsın devam etmesine müsaade etmedi. Şahıs, kendisine tepki gösteren vatandaşlara “Ben sizden daha hayvan severim” diyerek cevap verdi. Yaşananlar mobil cihaz kameraları ile saniye saniye görüntülenirken, köpek bir otomobil ile götürülmek istenen yere taşındı.
YAŞAM
07 Eylül 2022 - 08:39
Arnavutköy'de köpeği motosikletine bağlayarak götüren şahsa tepki
Arnavutköy'de bir kişi yolda bulduğu köpeği motosikletin arkasına bağlayarak, çalıştığı fabrikanın bahçesine götürmek istedi. Şahıs, vatandaşların tepki göstermesi üzerine "Sizden daha hayvan severim” diyerek yanıt verdi. Yaşanan o anlar mobil cihaz kamarasına yansıdı.
YAŞAM
07 Eylül 2022 - 08:39
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