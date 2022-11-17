GÜNDEM
17 Kasım 2022 - 20:01

Arnavutluk Mahkemesi kararını verdi: Thodex'in kurucusu Fatih Özer Türkiye'de yargılanacak!

Arnavutluk mahkemesi tarafından alınan bir kararda kripto para borsası kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi onaylandığı bildirildi.

GÜNDEM
17 Kasım 2022 - 20:01
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Arnavutluk Mahkemesi kararını verdi: Thodex'in kurucusu Fatih Özer Türkiye'de yargılanacak!


30 Ağustos'ta polis, Arnavutluk'un Vlore kentinde kripto para borsası Thodex'e yönelik soruşturma kapsamında suçüstü aranan Faruk Fatih Özer'i tutukladı. Binlerce kişiyi dolandırmaktan yargılanan Özer, Arnavutluk Mahkemesi'nde yartgılanmaya başlandı. Mehkeme heyeti, görülen son davada Faruk Fatih Özer'in Türkiye'de yargılanması için iade edilmesine karar verdi.

Thodex'in kurucusu Fatih Özer Türkiye'ye iade kararı

THODEX'İN KURUCUSU FATİH ÖZER İÇİN İADE KARARI



Elbasan Asliye Ceza Mahkemesi heyeti, 30 Ağustos tarihinde tutuklanan ve o tarihten itibaren tutuklu olarak yargılanması devam eden Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in tutukluluk halinin devam etmesine karar vermişti. Devem eden süreç içerisinde Dıraç Temyiz Mahkemesi 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararına onaylamıştı.

Thodex'in kurucusu Fatih Özer Türkiye'ye iade kararı

Türkiye'nin girişimleri sonucunda Arnavut Mahkemesi Faruk Fatih Özer'in Türkiye'deki adli makamlarca yargılanması için geri iade edilme kararını onayladı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
2023 asgari ücret ne kadar olacak? Komisyonun asgari ücret zam mesaisi başlıyor!
2023 asgari ücret ne kadar olacak? Komisyonun asgari ücret zam mesaisi başlıyor!
Büyük indirimde yetişen alıyor: Tarım Kredi Marketleri 16-30 Kasım indirimleri başlatıldı!
Büyük indirimde yetişen alıyor: Tarım Kredi Marketleri 16-30 Kasım indirimleri başlatıldı!
MHP'den dikkat çeken hamle: Türk Tabipleri Birliği'nden 'Türk' ibaresi kaldırılsın istedi!
MHP'den dikkat çeken hamle: Türk Tabipleri Birliği'nden 'Türk' ibaresi kaldırılsın istedi!
Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! Lapa lapa kar geliyor
Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! Lapa lapa kar geliyor
Bilgileriniz hackerların elinde olabilir! Uzmanlardan acil çağrı: Hemen e-Devlet'e girip bakın
Bilgileriniz hackerların elinde olabilir! Uzmanlardan acil çağrı: Hemen e-Devlet'e girip bakın
Muş TOKİ kura sonuçları listesi açıklandı mı? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Muş TOKİ kura sonuçları listesi açıklandı mı? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Son Haberler
Duy Beni bitti mi, neden yok?
Duy Beni bitti mi, neden yok?
Beşiktaş yönetimi Enzo Diaz için harekete geçti. Şenol Güneş Diaz transferini çok istiyor
Beşiktaş yönetimi Enzo Diaz için harekete geçti. Şenol Güneş Diaz...
Tapusu olanlar dikkat! Ödeme yapmak için 13 gününüz kaldı: Süre geçerse cezası var
Tapusu olanlar dikkat! Ödeme yapmak için 13 gününüz kaldı: Süre...
Adana Demirspor’dan ayrılan Artem Dyzuba’dan flaş açıklamalar! Söyledikleri büyük ses getirdi
Adana Demirspor’dan ayrılan Artem Dyzuba’dan flaş açıklamalar!...
2023 asgari ücret ne kadar olacak? Komisyonun asgari ücret zam mesaisi başlıyor!
2023 asgari ücret ne kadar olacak? Komisyonun asgari ücret zam mesaisi...
Canlı maç izle: Anadolu Efes - Barcelona S SPORT LİNK
Canlı maç izle: Anadolu Efes - Barcelona S SPORT LİNK
WhatsApp anket özelliğini devreye aldı! WhatsApp'ta anket nasıl yapılır? Android ve iOS telefonda WhatsApp anketi yapma
WhatsApp anket özelliğini devreye aldı! WhatsApp'ta anket nasıl yapılır?...
Öğretmene ne hediye alınır? 24 Kasım Öğretmenler günü kadın ve erkek öğretmen için hediye fikirleri
Öğretmene ne hediye alınır? 24 Kasım Öğretmenler günü kadın...
En iyi ve IMDB puanı en yüksek Türk filmleri
En iyi ve IMDB puanı en yüksek Türk filmleri
Büyük indirimde yetişen alıyor: Tarım Kredi Marketleri 16-30 Kasım indirimleri başlatıldı!
Büyük indirimde yetişen alıyor: Tarım Kredi Marketleri 16-30 Kasım...
Çay nasıl demlenir? Çay demlemenin püf noktaları
Çay nasıl demlenir? Çay demlemenin püf noktaları
Iphone 15 ve 15 Pro önemli bir değişikle geliyor
Iphone 15 ve 15 Pro önemli bir değişikle geliyor
Sinan İnak kimdir? Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak neden şehit oldu, kaç yaşındaydı?
Sinan İnak kimdir? Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak neden şehit...
Evde bakım parası nasıl alınır, şartları neler? Engelli yakını maaşı ne kadar, nereye başvurulur? Evde bakım engelli maaş sorgulama
Evde bakım parası nasıl alınır, şartları neler? Engelli yakını...
TBT ne demek? TBT sözlük anlamı ve açılımı
TBT ne demek? TBT sözlük anlamı ve açılımı