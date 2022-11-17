Arnavutluk Mahkemesi kararını verdi: Thodex'in kurucusu Fatih Özer Türkiye'de yargılanacak!

30 Ağustos'ta polis, Arnavutluk'un Vlore kentinde kripto para borsası Thodex'e yönelik soruşturma kapsamında suçüstü aranan Faruk Fatih Özer'i tutukladı. Binlerce kişiyi dolandırmaktan yargılanan Özer, Arnavutluk Mahkemesi'nde yartgılanmaya başlandı. Mehkeme heyeti, görülen son davada Faruk Fatih Özer'in Türkiye'de yargılanması için iade edilmesine karar verdi.
THODEX'İN KURUCUSU FATİH ÖZER İÇİN İADE KARARI
Elbasan Asliye Ceza Mahkemesi heyeti, 30 Ağustos tarihinde tutuklanan ve o tarihten itibaren tutuklu olarak yargılanması devam eden Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in tutukluluk halinin devam etmesine karar vermişti. Devem eden süreç içerisinde Dıraç Temyiz Mahkemesi 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararına onaylamıştı.
Türkiye'nin girişimleri sonucunda Arnavut Mahkemesi Faruk Fatih Özer'in Türkiye'deki adli makamlarca yargılanması için geri iade edilme kararını onayladı.