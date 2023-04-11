Arşa çıkan soğan fiyatlarına dur diyeceksiniz! Bu yöntemle aylarca soğana para vermeyeceksiniz: Ev hanımları hemen deniyor!













SOĞANI TAZE SAKLAMA YÖNTEMLERİ

SOĞAN BUZLUKTA SAKLANIR MI?

Aile bütçesine katkı sağlamak isteyen ev hanımları, kuru soğanın yüksek fiyatından etkilenmemek için yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem sayesinde, 1 yıl boyunca soğana para ödemeden saklamak mümkün. Uzun ömürlü saklama yöntemi ile soğanlar çürümeden ve bozulmadan saklanabiliyor.Tüm evlerin vazgeçilmezi olan soğan gerek yemeklere kattığı vazgeçilmez lezzet gerekse içerdiği vitaminler ve antioksidan özelliği sayesinde mutfaklarımızın baş tacı konumunda. Ne var ki Türkiye'de bütçeleri zorlayan ekonomik koşullar mutfağımızın temel taşı olan soğanı da etkileyerek kilogram başına 30 TL'ye varan fiyatlarıyla cepleri yakıyordu. En çok da İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirdeki vatandaşlar soğanın dalgalı fiyatından etkileniyordu. Haftada yalnızca 1 kilogram soğan alan bir aile dahi ayda tam 120 TL'yi gözden çıkarmak zorunda kalıyor. Ev hanımları mutfakta bu dertten nasıl kurtuluruz diye çözüm arayışındayken sonunda bir yöntem keşfettiler! Peki aylarca soğan satın almak zorunda kalmadan bu ihtiyacı nasıl karşılayacaklar? İşte detaylar...Bütçeleri zorlayarak alınan soğanların dolapta beklerken heba olması herkesin en büyük korkusu. Peki alınan soğanın yumuşayıp filizlenmesini önlemek için ne yapmak gerekiyor? Doğru saklama yöntemi en kritik cevap olarak karşımıza çıkacaktır. Buna ek olarak fazladan doğranan soğanları saklarken açık alanda bekletmektense buzdolabında saklamanız hem soğanın heba olmasının önüne geçecektir hem de sağlığınızı koruyacaktır. Bu sebeple küp küp doğranan soğanların buzlukta saklanması ev hanımlarının kullandığı en ekonomik ve sağlıklı yöntemlerden biri.Soğanın 1 yıl boyunca küp küp doğranıp hava almayan bir poşette buzluk içerisinde saklanması son derece verimli ve ekonomik bir yöntemdir. Bu yöntem ev hanımları tarafından halka adeta müjdeyle bildirildi! Soğanı küp küp doğrayıp da saklamak istemeyenler bütün soğanı da buzlukta saklamayı tercih edebilirler. Bu yöntem daha az uğraştırıcı gözükse de buzluktan çıkardıktan sonraki soğanın çözülmesi süreci uzun olabilir ve bu süreç soğanın lezzetini bozabilir. Dolayısıyla önerilen yöntem küp küp doğrayarak buzluğa atmak!