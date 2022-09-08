YAŞAM
08 Eylül 2022 - 09:45

Arsa sahibi ile müteahhit firma zıtlaştı, tapusunu alamayan ev sahipleri sokağa atıldı

Gaziantep'te arsa sahibi ile müteahhit firma arasındaki anlaşmazlık nedeniyle parasını vererek oturmaya başladıkları evlerin tapusunu alamayan vatandaşlar, eşyalarıyla birlikte sokağa atılmaya başlandı. Yaşananlara isyan eden mağdur vatandaşlar, yetkililere çözüm çağrısında bulundu.

YAŞAM
08 Eylül 2022 - 09:45
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Arsa sahibi ile müteahhit firma zıtlaştı, tapusunu alamayan ev sahipleri sokağa atıldı


Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Göktürk Mahallesi'nde bulunan müteahhit firma Kaan İnşaat tarafından yapılan Sanat Evler Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sitedeki 3 bloktan 3 yıl önce temelden daire alan vatandaşlar, paralarının bir kısmını peşin öderken, kalan kısmını ise aylık taksitler halinde ödemeye devam etti.

Müteahhit firma sahibi ölünce anlaşmazlık başladı



Bir yıl önce ise müteahhit firma sahibinin hayatını kaybetmesiyle, firma mirasçıları ile arsa sahibi arasında anlaşmazlık başladı. Yaşanan anlaşmazlık sonucu bir hayli vatandaş, parasını ödediği evlerin tapusunu bir türlü alamadı. Süreç içerisinde anlaşmazlığın boyutu artınca, bloklarda oturan bazı daire sahiplerinden tahliye kararı ile evleri boşaltmaları istendi.

Bazı daire sahiplerinin evleri boşaltıldı

Dün akşam saatlerine doğru ise siteye gelen yetkililer ve polis ekipleri, tahliye kararı verilen bir daireyi boşalttı. Eşyalarıyla birlikte sokağa atılan Adem Şahatak, inşaat kalıpçılığı işi yaptığını ve alın teri karşılığında aldığı dairesinden zorla çıkarıldığını söyledi. Şahatak, önümüzdeki günlerde 4-5 dairenin daha hem bir boşaltılacağına yönelik duyum aldıklarını da vurgulayarak yetkililere çözüm çağrısında bulundu.

“Evimi boşaltarak eşyalarımı sokağa attılar”

Yaşadığı mağduriyeti anlatan ve emeğinin karşılığı olarak aldığı evinden eşyalarıyla birlikte sokağa atıldığını idda eden Adem Şahatak, “Ben inşaat kalıpçı ustasıyım. Bu sitenin her bir metrekaresinde alın teri dökerek iş karşılığında oturduğum daireyi aldım. Evde otururken müteahhit vefat edince tapumuzu alamadık. Daha sonrasında müteahhit firma ile arsa sahipleri anlaşmazlık yaşayınca evi boşaltmamızı istediler. Sonrasında da polis ekipleriyle birlikte evimi boşaltarak eşyalarımı sokağa attılar. Eşyalarım hepsi şuan kapının önünde. Yetkililerden talebimiz bu işin ilk olarak çözülmesi. Bu sitedeki herkesi ayrı ayrı evinden atarlarsa bu insanlar ne yapacak. Pazartesi günü 5 dairenin daha boşaltılacağı söyleniyor. Şu an ben sokakta kaldım ve bu çok zoruma gidiyor” dedi.

“Elimizde senetler ve sözleşmeler varken kendi evimizde mağdur oluyoruz”

Sitede oturan ve her güne endişeyle uyandıklarını söyleyen İslim Ayhan isimli vatandaş, “Herkes bu işe seyirci kalıyor. Her gün birimiz, bir gün hepimiz buradan atacaklar bu gidişle. Bugün bu durumu bu kardeşimiz yaşadıysa yarın hepimiz aynı durumu yaşayabiliriz. Elimizde senetler ve sözleşmeler varken kendi evimizde mağdur oluyorsak yetkililer neden bu işe çözüm bulmuyor” şeklinde konuştu.

"Anlaşmazlıklar masum ve mağdur insanlar üzerinden halledilmesin"

Abdulkadir Tekler isimli site sakini ise “Bizim talebimiz arsa sahibi ile müteahhit firmanın anlaşmazlığını buradaki masum, mağdur insanlar üzerinden halletmemesidir. Biz arada kalmamak istiyoruz, sadece hakkımızı istiyoruz. Sonuçta kimse buraya selam vererek gelmedi. Herkes parasını vererek geldi. Yetkililerin bu işe çözüm bulması ve mağdur vatandaşların hakkının savunması gerekiyor” şeklinde konuştu.

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Haber Editörü
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