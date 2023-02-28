Arsa yatırımcılarına dev fırsat... Belediye o ilde ihale ile ucuza 4 arsa satışa çıkardı! İşte şartlar ve detaylar







BELEDİYE O İLDE TAM 4 ARSA SATACAK! BU TARİHE DİKKAT!







TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanlığı, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan arsaların satış ihalesini düzenliyor. Satışa sunulan arsalar, Kaymaklı, Çimenli, Yeşilköy ve Pelitli mahallelerinde yer almaktadır. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, arsaların alanları 1.854 metrekare ile 3.585 metrekare arasında değişmektedir. İhale tarihi 7 Mart olarak belirtilmiştir.Trabzon Ortahisar Belediye Başkanlığı, Kaymaklı, Çimenli, Yeşilköy ve Pelitli mahallelerindeki arsaların satış ihalesini düzenliyor. Arsaların muhammen bedelleri 2 milyon 782 bin 350 TL ile 18 milyon 50 bin TL arasında değişmektedir. Geçici teminat bedelleri ise 83 bin 471 TL ile 541 bin 519 TL arasındadır. İhale tarihi olarak 7 Mart 2023 belirlenmiştir.Trabzon İli Ortahisar Belediye Başkanlığından: Mülkiyeti Ortahisar Belediyesine ait Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan, aşağıdaki tabloda adedi, mahallesi, ada, parsel, m², muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek satılacaktır. İhale, 07.03.2023 tarihinde Salı günü, saat 11.00’da, Ortahisar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda İlan sırasıyla birinden diğerine geçmek suretiyle, beşer dakika ara ile yapılacaktır. Şartname ve diğer belgeler, Ortahisar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, mesai saatleri 1.000,00-TL bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi alması zorunludur. 2886 sayılı Kanunda belirlenen şartlara haiz olan herkes ihaleye katılabilir. Satış ihalelerinin iştirakçinin adına kesinleşmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde alıcı, ihalede belirlenecek olan satış bedelini ve satış bedeli üzerinden binde 5.69 oranında ihale karar pulu damga vergisini, peşin olarak ödeyecektir. İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler : A) GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- İkametgâh belgesi, 2- Nüfus cüzdan fotokopisi, 3- Noter tasdikli imza beyannamesi, 4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 5- İhale iştirak teminatı makbuzu. (Şartname makbuzu) 6- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 7- Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge. 8- 2886 yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. 9- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. B) TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 2- Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi), 3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 4- İhale iştirak teminatı makbuzu. (Şartname makbuzu) 5- Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge. 6- 2886 yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. 7- Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 8- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. C) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir. İhale Komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İstenilen belgeler, en geç 07.03.2023 Salı günü 10:00 a kadar Ortahisar Belediye Başkanlığına teslim edilecektir.