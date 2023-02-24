Kredi
24 Şubat 2023 - 09:45

Artan enflasyona karşı o bankadan ihtiyaç kredisi! Cebiniz rahatlayacak, derin nefes alacaksınız... Şubeye gitmeye gerek yok! Sms atan parasını alacak

O bankadan vatandaşı rahatlatacak kredi imkanı seçeneği sunuldu. Başvuruların nasıl yapılacağı merak konusu oldu. O hangi bankadır? Tüm detaylar haberimizde.

Kredi
24 Şubat 2023 - 09:45
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Artan enflasyona karşı o bankadan ihtiyaç kredisi! Cebiniz rahatlayacak, derin nefes alacaksınız... Şubeye gitmeye gerek yok! Sms atan parasını alacak
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Ekonomide sürekli değişen dengeler sonucunda enflasyon gittikçe artmaktadır. Ekonomik anlamda zorlanan vatandaşa o bankadan kredi imkanı geldi. Başvurular başladı. Başvurular nasıl yapılmaktadır? Merak edilen detaylar haberimizde.

O BANKA KREDİ İMKANI SUNDU!

Enflasyon artması ile ekonomide yaşanan dengesizlikler vatandaşı oldukça zorlamaktadır. Temel gıda ve ihtiyaçlarda hız kesmeden artan zamlardan ötürü halk ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanır hale gelmiştir.Denizbank



Ekonomide gerçekleşen dengesizlik esnasında Denizbank vatandaşlara kredi imkanı sundu. 7:24 ihtiyaç kredisi vatandaşın ihtiyaçları için destek olmaktadır. Bu krediden faydalanmak için banka müşterisi olunmalıdır. Müşteri olmayan vatandaşlar banka şubelerine gitmeden de müşteri hesabı oluşturulabilecektir. İsteyenler ise şubelere giderek banka müşterisi olabileceklerdir. Mobil uygulamadan da görüntülü konuşarak müşteri hesabı oluşturabilirsiniz. Denizbank mobil uygulamasını cep telefonunuza indirerek görüntülü iletişim sağlayabileceksiniz. Öncelikle internet bağlantınızın çevrimiçi olması gerekmektedir. Mobil uygulamayı indirebileceğiniz telefona sahip olunmalıdır. Son olarak hesap oluştururken bilgilerinizi doğru , eksik olmadan tamamlamalısınız.


EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
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