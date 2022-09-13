GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 11:33

Artan kira bedelleri sendikaları harekete geçirdi! Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar için sendikalardan tazminat talebi...

Kira fiyatlarındaki artışın ardından büyükşehirlerde yaşayan memurların farklı şehirlere göç etme talebinde rekor artış meydana geldi. Yaşanan bu artışın ardından vatandaşlar ile sendikaların birbirlerine karşı farklı istekleri de ortaya çıkmaya başladı. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 11:33
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Artan kira bedelleri sendikaları harekete geçirdi! Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar için sendikalardan tazminat talebi...


1 yıldır vatandaşlar yüksek oranda artış gösteren enflasyon rakamları ve döviz kurunun yükselmesinden dolayı geçimlerini daha rahat sağlamanın yollarını arıyor. Söz konusu durumdan en fazla etkilenen kesimlerden biri de memurlar oldu. Memurlar öncelikle senelik bazda artan maaş zammına yöneldi. Geride bıraktığımız 1 yıl içinde yüzde 100'ü geçen kira fiyatları, memurları tayin istemek zorunda bırakıyor. Büro Memur-Sen tarafından açıklanan veriler doğrultusunda, büyükşehirlerde görev yapan memurların tayin isteme sayıları önce ki yıllara göre 3 katına çıktı.

Enflasyondaki artış ve pahalılaşan hayat şartlarından dolayı geçinmekte zorlanan memurlar, çözümü tayin isteyerek daha küçük şehirlere yerleşmekte buldu. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, büyük şehirde görev yapan memurların, kira fiyatlarındaki rekor artıştan dolayı tayin talep ettiklerini belirtirken, söz konusu durumun ilerleyen dönemlerde kadro sorununa neden olabileceğini de vurguladı.



Büyükşehirlerden küçük şehirlere yapılan memur göçü ile sık sık karşılaşacağımızı belirten Yazgan, bunun kadro eksikliği gibi olumsuzlukları gün yüzüne çıkartacağına dair uyardı.

 memura kira yardımı

Memur gıda için para bulamıyor!

Başkan Yazgan, "'Ankara’da kiralar 5 bin lirayı aşmış şekilde. İzmir'de 6, İstanbul'da da 7 bin lirayı aştı. Ortalama olarak devlet memuru maaşının 10 bin lira olduğunu değerlendirirsek, gıda - eğitim gibi diğer kalemlere büyük şehirlerde yaşayan ve çalışan memur arkadaşlarımızın parası kalmıyor" ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir tazminatı değerlendirmeye alınmalı!

Başkan Yazgan, büyükşehirde yaşayan memurlara tazminat verilmesi gerektiğini vurgulayarak çağrı yaptı. Memur çalışanlara kira yardımının yapılması gerektiğini de söyleyen Yazgan, ''En azından kiralarının yarısının karşılanması gerekiyor. Büyükşehir tazminatının sendikalar ile değerlendirerek karara bağlanması lazım'' dedi.

EDİTOR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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