Artan kira bedelleri sendikaları harekete geçirdi! Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar için sendikalardan tazminat talebi...













Memur gıda için para bulamıyor!

Büyükşehir tazminatı değerlendirmeye alınmalı!

1 yıldır vatandaşlar yüksek oranda artış gösteren enflasyon rakamları ve döviz kurunun yükselmesinden dolayı geçimlerini daha rahat sağlamanın yollarını arıyor. Söz konusu durumdan en fazla etkilenen kesimlerden biri de memurlar oldu. Memurlar öncelikle senelik bazda artan maaş zammına yöneldi. Geride bıraktığımız 1 yıl içinde yüzde 100'ü geçen kira fiyatları, memurları tayin istemek zorunda bırakıyor. Büro Memur-Sen tarafından açıklanan veriler doğrultusunda, büyükşehirlerde görev yapan memurların tayin isteme sayıları önce ki yıllara göre 3 katına çıktı. Enflasyondaki artış ve pahalılaşan hayat şartlarından dolayı geçinmekte zorlanan memurlar, çözümü tayin isteyerek daha küçük şehirlere yerleşmekte buldu. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, büyük şehirde görev yapan memurların, kira fiyatlarındaki rekor artıştan dolayı tayin talep ettiklerini belirtirken, söz konusu durumun ilerleyen dönemlerde kadro sorununa neden olabileceğini de vurguladı.Büyükşehirlerden küçük şehirlere yapılan memur göçü ile sık sık karşılaşacağımızı belirten Yazgan, bunun kadro eksikliği gibi olumsuzlukları gün yüzüne çıkartacağına dair uyardı.Başkan Yazgan, "'Ankara’da kiralar 5 bin lirayı aşmış şekilde. İzmir'de 6, İstanbul'da da 7 bin lirayı aştı. Ortalama olarak devlet memuru maaşının 10 bin lira olduğunu değerlendirirsek, gıda - eğitim gibi diğer kalemlere büyük şehirlerde yaşayan ve çalışan memur arkadaşlarımızın parası kalmıyor" ifadelerine yer verdi.Başkan Yazgan, büyükşehirde yaşayan memurlara tazminat verilmesi gerektiğini vurgulayarak çağrı yaptı. Memur çalışanlara kira yardımının yapılması gerektiğini de söyleyen Yazgan, ''En azından kiralarının yarısının karşılanması gerekiyor. Büyükşehir tazminatının sendikalar ile değerlendirerek karara bağlanması lazım'' dedi.