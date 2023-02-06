Artçı depremler dur durak bilmiyor! Evim fay hattında mı? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? E-devlet fay hattı sorgulama ekranı







KAHRAMANMARAŞ 7.7 DEPREMİ







Türkiye'de yaşanan deprem sonrası herkes korku dolu anlar yaşadı. Çevre illerde de hissedilen deprem sonrasında vatandaş kendini sokağa attı. Herkes fay hatlarını sorgulamaya başladı.Sabahın erken saatlerinde yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası halk büyük korku yaşadı. Büyük korku yaşayan insanlar internet üzerinden yaşadıkları bölgenin deprem fay hattı üzerinde olup olmadığını araştırmaya başladı. Herkesin büyük korku yaşadığı deprem sonrasında bir deprem daha yaşandı. Saat 13.24 sularında 7.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD'ın açıklamalarına göre sabah saatlerinde yaşanan depremin 7.7 olduğu açıklandı. Artçı depremlerinde devam ettiği bölgede bunlardan bağımsız bir deprem yaşandı. 13.24'te yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremin Kahramanmaraş Elbistan bölgesinde yaşandığı bilgisi geçildi. Evim fay hattı üzerinde mi diye merak eden vatandaşların bu bilgiye e-devletten ulaşabileceği bilgisi verildi.MTA ve AFAD fay hatlarını devamlı güncellemekte. Bulunduğunuz yerdeki fay hatlarını öğrenmek de oldukça kolay. İnternet üzerinden e-devlet sayfasından ulaşmak kolayca görüntülenebilir.