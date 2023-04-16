EKONOMİ
16 Nisan 2023 - 13:00

Artık ev hanımları da emekli olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi... Prim desteği ve emeklilik hakkı yolda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası emeklilik sistemi hakkında bilgi verdi ve bu sisteme ev hanımlarının da dahil edileceğini açıkladı. Ev hanımları artık emeklilik hakkı elde edebilecekler ve prim desteği de alabilecekler. Ayrıntılar haberimizde...

EKONOMİ
16 Nisan 2023 - 13:00
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Artık ev hanımları da emekli olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi... Prim desteği ve emeklilik hakkı yolda
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrası süreçte gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi verdi. Bu projeler arasında ev kadınlarına yönelik getirilen emeklilik desteği de yer aldı ve bu proje hayata geçirildiği takdirde birçok kadının emekli olabilmek için başvurması bekleniyor.

DEVLET 3'TE BİRİNİ KARŞILAYACAK

PARA

Ev kadınlarının emekli olabilmesi için isteğe bağlı sigorta kapsamına dahil olması gerekiyor. İsteğe bağlı sigortaya kayıt yaptıran kadınların ödemeleri gereken en düşük prim miktarı 3202,56 TL. Ancak, devlet bu primin 3'te birini karşılayacak ve kadınların ödemesi gereken miktar 2135,4 kuruşa inecek. Devlet bu şekilde 1067,52 TL prim desteği sağlamış olacak.



Bunun yanı sıra, kadınlar emeklilik yaşını öne çekebilmek için borçlanmadan yararlanabilecekler. Anneler her çocuk için iki yıl borçlanma yapabilirler, ancak toplam borçlanma süresi 6 yılı geçemez.

Bu haklardan yararlanarak, kadınlar daha erken dönemde emekli olabilecekler.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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