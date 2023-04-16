Artık ev hanımları da emekli olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi... Prim desteği ve emeklilik hakkı yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrası süreçte gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi verdi. Bu projeler arasında ev kadınlarına yönelik getirilen emeklilik desteği de yer aldı ve bu proje hayata geçirildiği takdirde birçok kadının emekli olabilmek için başvurması bekleniyor.
DEVLET 3'TE BİRİNİ KARŞILAYACAK
Bunun yanı sıra, kadınlar emeklilik yaşını öne çekebilmek için borçlanmadan yararlanabilecekler. Anneler her çocuk için iki yıl borçlanma yapabilirler, ancak toplam borçlanma süresi 6 yılı geçemez. Bu haklardan yararlanarak, kadınlar daha erken dönemde emekli olabilecekler.