Artık her köşe başında market olmayacak! Dev yasak zincir marketleri üzecek: Gerekçeleri açıklandı













PERAKENDE SEKTÖRÜ İÇİN BAĞIMSIZ BİRİM TALEBİ

ZİRCİR MARKETE MESAFE SINIRI YOLDA

İNDİRİMLİ ÜRÜN SATIŞTA OLMALIDIR

ÖZEL AMBALAJLI ÜRÜN UYARISI

rekabet kurumu, zincir marketlerin açılması arasındaki mesafe konusunda uyarıda bulunarak, "Aynı ekonomik bütünlük ile belli bir mesafede faaliyet gösteren perakendecilerin başka şube açmasının yasaklanabileceği ve bu firmaların devralmalarının engellenebileceğinin altını çizdi.Kurumca hazır edilen "Türkiye Hızlı Tüketim Malları Perakende Sektör İncelemesi Nihai Raporu", sektörde alıcı gücünün kötüye kullanılmasını önlemek için bazı kuralların uygulanması gerektiğine dikkat çekti.Bu bağlamda, “Perakende Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağı”nda yer alması gereken hükümlere ilişkin bazı önerilerşöyle sıralanmıştır: "Kanun taslağında haksız ticari uygulamalara ilişkin olarak, bozulabilir tarımsal ürünler ve gıda ürünleri bakımından 30 günü aşan ödeme vadelerinin, diğer tarımsal ürünler ve gıda ürünleri bakımından 60 günü aşan ödeme vadelerinin, bozulabilir gıdalarda kısa sürede yapılan iptal bildirimlerinin, alıcının tek taraflı sözleşme değişikliklerinin, kayıp ve bozuk mal riskinin tedarikçiye transferinin yasaklanması gerektiği düşünülmektedir. Aynı düzenleme kapsamında, satılmayan ürünlerin iadesinin, listeleme, raf ve stok bedellerini tedarikçinin ödemesinin, promosyon, pazarlama ve reklam için tedarikçinin ödeme yapmasının yasaklanmasına veya bu hususlarda perakendecilerce ücret talep edilebilmesinin ancak taraflar arasında bu yönde bir sözleşme bulunması durumunda söz konusu olabileceğine yönelik düzenleme yapılmasına ihtiyaç vardır."Raporda, bu düzenlemeleri izlemek ve gözden geçirmek için bağımsız bir kuruluşun oluşturulması çağrısında bulunan aşağıdaki ifadeler kullanıldı: "Söz konusu birimin göreve özgü yapılandırılması, şikayet veya resen inceleme yapma yetkilerini haiz olması, habersiz inceleme yapma yetkisinin olması, bilgi isteme, para cezası tesis etme, ihlali doğrudan sonlandırma gibi yetkilerle donanması gerekmektedir. Haksız ticari uygulamaların önlenmesine yönelik tesis edilecek para cezalarının caydırıcı nitelikte olması, caydırıcılığın sağlanması için idari para cezasının teşebbüs cirosu üzerinden tesis edilmesi ve tekerrür halinde cezada artırım olanağının bulunması gerektiği düşünülmektedir."Raporda, nüfus kriterine yeni mağaza zincirleri açma izinlerinin eklenmesinin rekabeti kısıtlayıcı etki yaratabileceği, bu nedenle söz konusu düzenlemenin uygulanmamasının uygun olacağı değerlendirildi.Raporda, zincir mağazalar için mesafe şartıyla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi: "Mağaza açılışlarına yönelik olarak, belirlenecek bir mesafe çapında aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer alan perakendecilerin ikinci bir şube açmalarının yasaklanabileceği ve yine bu teşebbüslerin aynı çap içerisinde bir devralma işlemi yapmasının engellenebileceği değerlendirilmektedir. Nitekim belli bölgelerde birbirlerine çok yakın mesafelerde aynı gruba ait zincir mağazalar görülebilmekte, bu durum o bölgeye yeni bir perakendecinin girişini önleyici sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle konuya ilişkin düzenlemenin pazarda rekabetçi anlamda olumlu etkiler doğuracağı görüşü taşınmaktadır."Raporda, hızlı tüketim malları işinin rekabetçi yapısına zarar verebilecek veya tüketicileri yanıltabilecek bazı uygulamaların düzenlenebileceğine dikkat çekildi. İndirimin duyurulduğu dönemde (ana akım medya, sosyal medya veya diğer duyuru ve promosyonlar aracılığıyla) ürünün mağazada bulunması ve ürünün reklamı yapılan indirimli fiyattan satılması gerektiğine vurgu yapılan raporda, "Tüketiciler genellikle Bu düzenlemenin hem tüketici hem de rekabetin korunması açısından faydalı olacağı değerlendirilmektedir." kullanıldı.Rapor, tek zincirli pazarlar için özel basılı ürünler üretmeye yönelik tedarikçi anlaşmalarından kaçınılması gerektiğini tespit etti ve şunları kaydetti: "Bu bağlamda, ürünlerin bilinen veya standart ambalajlarından farklı olarak belli bir boyutunun münhasıran sadece bir perakendeci için üretilebildiği görülebilmektedir. Bu uygulamalar sektörde yaygınlaşmaktadır. Bu anlaşmaların, rekabeti olumsuz yönde etkileme ihtimali olduğu gibi bu anlaşmalar tüketicilerde de çeşitli yanılsamalara yol açabilmektedir. Söz konusu gramaj-ambalaj-boyut farklılıklarının tüketici tarafından kolaylıkla algılanıp algılanamayacağına bakılmaksızın, sadece bir perakendeciye özel belli bir ambalaj üretilmesinin yapılacak bir düzenleme ile yasaklanabileceği düşünülmektedir."