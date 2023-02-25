Artık herkes burada çalışmak isteyecek! En düşük işçi maaşı 18.250 TL oldu!







TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI! EN DÜŞÜK KADROLU İŞÇİ ÜCRETİ 18 BİN 250 LİRA OLDU







Havza Belediyesindeki kadrolu işçilerle Havza Yirmibeş Mayıs AŞ'de istihdam edilen işçileri kapsayan iki ayrı toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza töreni, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Hak-İş ile Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun arasında gerçekleştirildi.Başkan Özdemir, işçilerin toplu iş sözleşmesinden hak ettikleri her türlü maddi ve manevi kazanımı almalarının önemine vurgu yaparak, işçilerin ilçe için yaz kış, gece gündüz demeden çalıştıklarını ve her güzel işte onların emeğinin bulunduğunu söyledi. Ayrıca, personelin yaptığı hizmetleri dolayısıyla teşekkür borçlu olduklarını belirterek, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi.Havza Belediyesi, sendika temsilcileri ve işçi kardeşlerinin katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, kadrolu işçilerin en düşük ücretinin 18 250 ₺, Havza Yirmibeş Mayıs AŞ'de çalışan işçilerin ise 12 825 lira olarak belirlendiği bir toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sendika temsilcisi, işçi kardeşleri adına Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e teşekkür ederek, iyi niyetli yaklaşım sergilediğini ve emeğin yanında olduğunu gösterdiğini söyledi. Toplu iş sözleşmesinin, insan ve emek öncelikli bir düstur ile hareket edildiğinin bir göstergesi olduğu vurgulandı. İmza törenine Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Boyracı, Havza Yirmibeş Mayıs AŞ Müdürü Hüdai Baltacı ve Havza Belediyesi İş Yeri Temsilcisi Mücahit Dağdelen de katıldı.