EKONOMİ
18 Mart 2023 - 12:30

Artık kahvaltılar zehir olacak! Bir yumurtanın fiyatı bakın kaç TL'ye yükseldi: Sporcuları yıkan haber

Son zamanlarda market fiyatlarındaki artış vatandaşı zorlamaya devam ederken üzücü bir haber de yumurta fiyatları ile ilgili geldi. Peki yumurta ne kadar oldu? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
18 Mart 2023 - 12:30
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Artık kahvaltılar zehir olacak! Bir yumurtanın fiyatı bakın kaç TL'ye yükseldi: Sporcuları yıkan haber
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Fahiş şekilde artan gıda fiyatları vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Son zam haberi de yumurta fiyatları ile ilgili geldi. Peki yumurta ne kadardan satılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YUMURTA FİYATLARINA ZAM

2023 senesi Mart ayından itibaren Afyonkarahisar ve Denizli illerinde yaşanan kuş gribi vakaları tavukların itlaf edilmesine sebep oldu. Denizli ilinde 1.5 milyon, Afyonkarahisar Başmakçı ilçesinde 5 milyon tavuk itlaf oldu.



Yumurta Fiyatlarına Zam

 Bölge karantina altına alındı. Yaşanan kuş gribi vakaları sebebiyle Ocak ayında tanesi 1.75-2 TL arasında değişen yumurta fiyatlarının tanesi 3 TL oldu. Bölgede yaşanan karantina sebebiyle yumurta fiyatlarının daha çok artış göstermesi bekleniyor. Edinilen bilgilere göre etlik tavuk ile ilgili bir sorun yaşanmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bildirilen verilere göre Afyonkarahisar'da 16.8 milyon ton yumurta tavuğu varlığı ile lider durumda bulunmaya devam ediyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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