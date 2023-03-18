Artık kahvaltılar zehir olacak! Bir yumurtanın fiyatı bakın kaç TL'ye yükseldi: Sporcuları yıkan haber







YUMURTA FİYATLARINA ZAM







Fahiş şekilde artan gıda fiyatları vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Son zam haberi de yumurta fiyatları ile ilgili geldi. Peki yumurta ne kadardan satılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.2023 senesi Mart ayından itibaren Afyonkarahisar ve Denizli illerinde yaşanan kuş gribi vakaları tavukların itlaf edilmesine sebep oldu. Denizli ilinde 1.5 milyon, Afyonkarahisar Başmakçı ilçesinde 5 milyon tavuk itlaf oldu.Bölge karantina altına alındı. Yaşanan kuş gribi vakaları sebebiyle Ocak ayında tanesi 1.75-2 TL arasında değişen yumurta fiyatlarının tanesi 3 TL oldu. Bölgede yaşanan karantina sebebiyle yumurta fiyatlarının daha çok artış göstermesi bekleniyor. Edinilen bilgilere göre etlik tavuk ile ilgili bir sorun yaşanmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bildirilen verilere göre Afyonkarahisar'da 16.8 milyon ton yumurta tavuğu varlığı ile lider durumda bulunmaya devam ediyor.