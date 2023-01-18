Artık para düşünmeye gerek kalmadı! Bu banka tak diye 10.000 TL veriyor! Ne faiz var ne kefil!

Günümüzde birçok vatandaş tarafından düşük faizli kredi
imkanları araştırılırken, Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan Akbank, yapmış olduğu kampanya ile birçok vatandaşın ekonomisine katkı sağlayacak bir çalışmaya imza attı. Bankanın internet sitesi aracılığı ile yapmış olduğu duyuru neticesinde, 10.000 TL'ye kadar sıfır faizli ihtiyaç kredisinin detayları paylaşıldı.
KREDİYE BAŞVURULMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Binlerce kişinin yüzünü güldürecek bu kampanyaya başvurmak ise çok basit! Yapmanız gereken tek şey, Akbank Mobil uygulamasını indirmek ve daha sonra “Akbanklı olmak istiyorum” kısmına gelmektir. Bu işlemden sonra, yalnızca ilk defa ve uzaktan müşterimi edinimi sürecini tamamlayanlar, faizsiz kredi kampanyasının keyfini çıkartabilecekler.
FAİZSİZ KREDİNİN DETAYLARI
Mobil uygulama üzerinden bankanın müşterisi olan kişiler, krediye başvurmayı istemeleri halinde 10 günlük bir zaman dilimi içerisinde hayat sigortalı ve sıfır faizli o kredi kampanyasına başvuru yapabilecekler. Kredi kampanyası için ise, alt limit 1.000 TL, üst limit ise 10.000 TL olarak belirlenmiştir. Başvurunun olumlu bulunması halinde ise, başvuranlar kredilerini Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi ve Akbank şubeleri aracılığı ile alabilecekler. Kampanya kredisi 12 ay vadeli olup, sağlık sigortalı ve sıfır faizlidir.
KREDİ HARİCİ SIFIR FAİZLİ TAKSİTLİ NAKİT AVANS FIRSATI
Akbank, vatandaşlar için yapmış olduğu bu büyük kampanyanın yanı sıra, 10.000 TL'ye kadar faizsiz ve taksitli nakit avans fırsatı da sunmaktadır. Bu kampanya ise, Ocak ayının son gününe kadar devam edecektir. Bankanın internet sitesinde bulunan bir açıklamasında, yeni Akbanklı olanların; ilk kez asıl Axess veya Wings karta başvurmaları ve 20.02.2023 tarihine kadar başvurularının onaylanması halinde kampanyadan faydalanabilecekler. Akbank'ın bu kampanyasının vade süresi ise, 6 ay olarak belirlenmiştir. Konu hakkında detaylı bilgi almak ve fırsattan yararlanmak isteyen kişiler, Akbank'ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirler.