Artık resmileşti: Cemevlerinin su ve elektrik giderlerini devlet karşılayacak!







ELEKTRİK VE SU FATURALARINI DEVLET KARŞILAYACAK











Cemevlerindeki aydınlatma maliyetinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenmesi içme ve kullanma sularının maliyetinin yerel yönetimler tarafından indirimli veya ücretsiz olarak karşılanması öngörülüyordu. Cemevleri ile ilgili söz konusu düzenlemeler ile birlikte maden kazalarında hayatlarını kaybeden işçilerin yakınlarına yönelik yapılacak olan destekleri de içeren Torba Kanuna onay verildi. Meclis'ten çıkan onay sonrasında karar yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete'de yayımlandı.Yeni kanun kapsamında cemevlerinin aydınlatma masrafları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak. Belediyeler de cemevlerine içme ve kullanma sularını indirimli veya bedelsiz olarak sunacaklar. Bakım, onarım ve malzeme desteği de ayrıca sağlanacak. İmar Kanunu'nun yeni fıkrası gereği imar planı hazırlanırken cemevleri yerinin tahsisi de sağlanmış olacak. Yasa, aynı zamanda maden kazalarında hayatlarını kaybeden maden işçilerin aileleri için de destek paketleri sağlayacak. Bu, maden kazasında vefat eden sigortalıların sigorta primlerinden ve sigorta primlerine ilişkin çeşitli yükümlülüklerden muaf olmalarını sağlar. Vefat anında sigortalının durumu incelenmeden aylık ödenir. Kanunla ayrıca bir Fiyat İstikrar Komisyonu da kurulacak.