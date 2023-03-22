Artık yerken iki kere düşüneceksiniz! Yumurtaya dev zam cepleri yakacak: Bakın 30'lu yumurta kaç TL'den satılacak!







ZAM ÜSTÜNE ZAM







90 TL'LİK ETİKETLER GÖRMEYE HAZIR OLUN

Yumurta alırken halihazırda 2 kere düşünüyorduk ancak gelen son zamlardan sonra artık düşünmekle kalacağız gibi görünüyor. Vücut gelişimi için önemli bir temel protein kaynağı olan yumurta, maalesef son zamanlarda gelen yüksek zamlar sebebiyle herkesin günlük beslenmesinden çıkacak gibi görünüyor. Tavuk gribi nedeniyle Afyonkarahisar ve Denizli'deki tavuk çiftliklerinde toplam 6.5 milyon tavuğun telef edilmesi, et fiyatlarını olduğu gibi yumurta fiyatlarını da etkiledi. Yumurta fiyatlarındaki rekor zam, artık uzaktan bakıp hayalini kurmak dışında tüketmenin zorlaştığı anlamına geliyor.Temel protein kaynağı olan ve vücut gelişimi için oldukça faydalı olan yumurtanın günlük beslenmede önemli bir yeri var. Ancak maalesef son zamanlarda yaşananlar sebebiyle, yumurtanın tüketimi mümkün olmayacak hale geldi. Tavuk çiftliklerindeki kuş gribi sebebiyle telef olan milyonlarca tavuk, yumurta fiyatlarında rekor zam yapılmasına neden oldu. Ayrıca yem fiyatlarındaki artış da, tavuk üreticilerinin maliyetlerini yükselterek, yumurta fiyatlarına yansıdı. Bu durum, organik ve gezen tavuk yumurtalarına olan talebi arttırdı ve vatandaşlar için daha da pahalı hale geldi.Yumurta fiyatlarındaki rekor zamların ardından, bir zamanlar herkesin günlük beslenmesinde yer alan ve temel protein kaynağı olan yumurtaya artık herkesin erişimi zorlaşıyor. Tavuk çiftliklerindeki kuş gribi salgınına ek olarak yem fiyatlarındaki artış da yumurta fiyatlarına yansıdı. Marketlerde satılan 30'lu yumurta kolileri 70 TL'yi geçerken, organik ve gezen tavuk yumurtaları ise 75 TL ile 90 TL arasında alıcı buluyor. İndirimler dahi fiyatları 65 TL'nin altına düşürmeye yetmiyor.