Artık yüksek elektrik faturası ödemek istemeyenlere müjde! Başvuranların faturasını PTT ödeyecek: İki şartı var

Son zamdan sonra faturalar yüksek gelmeye başladı ve vatandaşlar maaşları ile başa çıkamaz hale geldi. Elektrik faturası yüksek gelenlere PTT'den müjdeli haber var! PTT, yüksek elektrik faturalarına destek olacak ve başvuru yapan vatandaşlara 260 TL ödeme yapacak. Yüksek faturalar vatandaşların canını sıkmaya devam ediyor ve artan maliyetler nedeniyle vatandaşlar isyan etmeye başladı. Elektrik faturaları da zamdan nasibini aldı ve hane bütçelerini zorlamaya başladı. Ancak, ihtiyaç sahibi haneler için PTT'den önemli bir destek geldi. PTT, aylık 135 TL üzeri fatura ödeyen vatandaşlara destek olacak. Başvurular için kimlik kartı ve fatura ile en yakın PTT şubesine gidilebilecek.
Dar gelirli hanelere verilecek bu destek sayesinde yüksek faturalar ödenecek ve vatandaşlar rahat bir nefes alabilecek. Destek ödemesi, hane içindeki kişi sayısına göre belirlenecek ve ödemeler fatura tutarıyla birlikte hesaplanacak. Tek kişilik haneler için ödeme tutarı 130,09 TL iken 5 kişilik haneler için 260,19 TL olarak belirlendi. Bu destek ödemesi sayesinde vatandaşlar, yüksek elektrik faturalarıyla mücadele etmekte biraz daha rahatlayacaklar.