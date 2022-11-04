Arto'dan skandal iddia! Rıza Sarraf, Mehmet Dinçerler'e para verip Hadise ile...







“ Sana borcunu ödemen için para veriyorum “







Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler geçtiğimiz haftalarda 5 aylık evliliklerini noktalamıştı. Boşanmalarına ilişkin birçok iddia ortaya atılırken iki tarafta sessiz kalmayı tercih ederek herhangi bir ayrıntı vermediler. Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından biri olan Arto, magazin gündemine damga vuran iddialarda bulundu. Arto, Mehmet Dinçerler ile Rıza Sarraf arasında anlaşma olduğunu iddia ederek çarpıcı sözler kullandı.Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Arto, borçları nedeniyle zor durumda olan Mehmet Dinçerler’e Rıza Sarraf’tan teklif geldiğini ve evliliğin böylelikle olduğunu iddia etti. Arto, Sarraf’ın Dinçerler’e borcunu ödemesi için para verdiğini ve karşılığında Hadise ile birkaç ay evli kalıp boşanması gerektiğini söyledi. Rıza Sarraf ile Hadise’nin arasında bir ilişki olduğunu öne süren Arto, bu evliliğin ilişkiyi gizlemek için yapılmış sahte bir evlilik olduğunu ifade etti. Seren Serengil ise böyle bir şey olduğunu düşünmediğini ve Reza Sarraf’ın böyle bir durumu kabul etmeyeceğini söyleyerek, Hadise ile Sarraf’ın görüştüklerine inandığını belirtti. Hadise ve Mehmet Dinçerler’in evliliği öncesinde ünlü şarkıcının Reza Sarraf ile birlikte olduğu iddia edilmiş ve bu nedenle Ebru Gündeş ile arasının açık olduğu söylenmişti. İki taraftan da bir açıklama gelmezken Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlilik kararı almıştı. Çiftin 5 ay sonra boşanması akıllarda soru işareti yaratırken boşanma nedenlerine ilişkin hiçbir bilgi vermemişlerdi. Öte yandan Mehmet Dinçerler’in şu an yabancı bir güzelle birlikte olduğu ve ona milyonluk hediyeler gönderdiği de iddialar arasında yer alıyor.