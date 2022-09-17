Artvin’de 4 katlı tarihi binada çıkan yangın korkuttu













Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Küplüce köyü Karayiğit Mahallesi'nde Özden ve Necati Abanoz kardeşlere ait 4 katlı binada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Taş ve ahşap karışımı binayı kısa sürede alevlerin sarmasıyla yangın büyüdü. Yangını farkına varan köylüler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, Jandarma, AFAD, Yusufeli İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü itfaiyesi ile 112 Acil Sağlık ekipleri yollandı. Vatandaşların ve ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında içerisinde ambarların da olduğu 4 katlı tarihi bina kullanılmaz hale geldi. Korkutan yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmaması tek teselli oldu.