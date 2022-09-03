GÜNDEM
03 Eylül 2022 - 11:05

Artvin'de ayı yaylada otlayan hayvanlara saldırdı çobanın tepkisi ilginç oldu

Artvin'in Şavşat ilçesinde hayvanlarını otlatan çobanın sürüsüne ayı saldırdı. Çoban ayıya, “Sen yolu şaşırmışsın kanka malı ürkütme” diyerek seslendi.

GÜNDEM
03 Eylül 2022 - 11:05
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Artvin’de ayı yaylada otlayan hayvanlara saldırdı çobanın tepkisi ilginç oldu

İlçeye bağlı Arpalı Köyü yaylasında hayvanlarını otlatan Serkan Aydın (21) bir anda boz bir ayının büyükbaş hayvanlarına doğru yaklaştığını gördü. Cep telefonu kamerası ile o anları kayda alan Aydın, ayıya uzaktan seslenerek, “Nereye geliyorsun nereye, yoluna devam et. Sen yolunu şaşırmışsın kanka, malı ürkütme” diye seslendi. Ayı çobanın bağrışlarına aldırış etmeden hayvanların üzerine doğru koştu. Kaçmayı başaran hayvanlar, sahiplerinin ekiplerinin desteğin ile ayının bölgeden uzaklaşmasıyla rahat nefes aldılar. Çobanın ayıyla ilginç diyaloğu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ömer Faruk Duman

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Haber Editörü
Haber Editörü
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