Artvin’de seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı













Alınan bilgiye göre, Artvin'den İstanbul'a gitmek üzere hareket eden yolcu otobüsü Hopa Cankurtaran tüneli mevkiine bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otobüsün arka bölümünde başladığı anlaşılan yangında kısa sürede büyüdü. Yolcuların tamamı arka kapının arızalanması nedeniyle ön kapıdan tahliye edilirken, yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangın anları yolcuların mobil cihaz kameralarına kaydedildi.