YAŞAM
23 Eylül 2022 - 19:40

Artvin'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Artvin'in Hopa ilçesinde bir yolcu otobüsü arka bölümünde başlayan yangın sonrası alev alev yandı. Yolcuların kısa sürede tahliye edildiği olayda bir can kaybının yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

YAŞAM
23 Eylül 2022 - 19:40
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Artvin’de seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı


Alınan bilgiye göre, Artvin'den İstanbul'a gitmek üzere hareket eden yolcu otobüsü Hopa Cankurtaran tüneli mevkiine bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otobüsün arka bölümünde başladığı anlaşılan yangında kısa sürede büyüdü. Yolcuların tamamı arka kapının arızalanması nedeniyle ön kapıdan tahliye edilirken, yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangın anları yolcuların mobil cihaz kameralarına kaydedildi.

Osman Emre Ergün
 



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Haber Editörü
Haber Editörü
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