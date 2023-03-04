GÜNDEM
04 Mart 2023 - 19:31

Artvin Yusufeli'den kahreden haber: Çığ düşmesi sonucu 2 dağcı hayatını kaybetti!

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çığ düştü. Olay yerine giden ekiplerin ilk belirlemelerine göre 2 kişi hayatını kaybederken 7 kişi der yaralandı. Ölen dağcılardan birisinin adının Mustafa Tekin olduğu ortaya çıktı. Bu arada Tekin'in depremden sonra Malatya'da deprem bölgesinde gönüllü olarak çalıştığı öğrenildi.

GÜNDEM
04 Mart 2023 - 19:31
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Artvin Yusufeli'den kahreden haber: Çığ düşmesi sonucu 2 dağcı hayatını kaybetti!


Artvin'in Valiliği tarafından yapılan yazılı bir açıklamada Yusufeli ilçesine bağlı Yaylalar köyündeki yaylada saat 15,00 sularında çığ düştüğü bildirildi. Yapılan ihbarın ardından ise hemen bölgeye arama kurtarma ekiplerinin gönderildiği belirtildi.

İlk incelemeler, iki kişinin öldüğünü ve yedi kişinin yaralı olarak kurtarıldığını gösterdiğinin kaydedildiği açıklamada İlgili tüm ekiplerin, AFAD Genel Müdürlüğü koordinasyonunda olayla ilgili çalışmalarına devam ettirdiği ifade edildi.



Artvin Yusufeli Çığ düşmesi sonucu 2 dağcı hayatını kaybetti

ÖLEN DAĞCILARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren dağcılardan birisinin adının Mustafa Tekin olduğu belirlendi. Tekin'in deprem felaketinden hemen sonra bölgeye gittiği ve arama kurtarma çalışmalarına katıldığı ortaya çıktı. Tekin'in bu anları sosyal medyada paylaşması dikkat çekti.

Artvin Yusufeli Çığ düşmesi sonucu 2 dağcı hayatını kaybetti

Bu arada Malatya'dan beklenen askeri helikopterlerle ceset ve yaralıların Artvin merkeze getirilmesi gerektiği öğrenildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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