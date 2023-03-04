Artvin Yusufeli'den kahreden haber: Çığ düşmesi sonucu 2 dağcı hayatını kaybetti!













ÖLEN DAĞCILARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Artvin'in Valiliği tarafından yapılan yazılı bir açıklamada Yusufeli ilçesine bağlı Yaylalar köyündeki yaylada saat 15,00 sularında çığ düştüğü bildirildi. Yapılan ihbarın ardından ise hemen bölgeye arama kurtarma ekiplerinin gönderildiği belirtildi. İlk incelemeler, iki kişinin öldüğünü ve yedi kişinin yaralı olarak kurtarıldığını gösterdiğinin kaydedildiği açıklamada İlgili tüm ekiplerin, AFAD Genel Müdürlüğü koordinasyonunda olayla ilgili çalışmalarına devam ettirdiği ifade edildi.Çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren dağcılardan birisinin adının Mustafa Tekin olduğu belirlendi. Tekin'in deprem felaketinden hemen sonra bölgeye gittiği ve arama kurtarma çalışmalarına katıldığı ortaya çıktı. Tekin'in bu anları sosyal medyada paylaşması dikkat çekti.Bu arada Malatya'dan beklenen askeri helikopterlerle ceset ve yaralıların Artvin merkeze getirilmesi gerektiği öğrenildi.