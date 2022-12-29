SPOR
29 Aralık 2022 - 20:02

AS Monaco Akademisi gururla sunar: Eliesse Ben Seghir. 17 yaşındaki futbolcu, dün gece futbol piyasasında vitrine çıktı

AS Monaco 2010'lu yılların başında amansızca para saçtıktan sonra başarının parayla satın alınamayacağını anladı. Yani aslında başarı tabii ki de satın alınabilir bir şey ama orta ve uzun vadede elinizde bir şey olmayacaktı. 2013 yazında yapılan yanlıştan hızlıca dönüldü.

SPOR
29 Aralık 2022 - 20:02
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
AS Monaco Akademisi gururla sunar: Eliesse Ben Seghir. 17 yaşındaki futbolcu, dün gece futbol piyasasında vitrine çıktı


AS Monaco 2010'lu yılların başında amansızca para saçtıktan sonra başarının parayla satın alınamayacağını anladı. Yani aslında başarı tabii ki de satın alınabilir bir şey ama orta ve uzun vadede elinizde bir şey olmayacaktı. 2013 yazında yapılan yanlıştan hızlıca dönüldü. 2014'te Dünya Kupası'na damga vuran James Rodriguez hiç bekletilmeden Real Madrid'e satıldı. Falcao, Manchester United'a kiralandı. Bir sene sonra da aynı yaz takıma katılan genç yetenek Anthony Martial ve Kondogbia Fransa'yı terk etti. Takım artık kendi evlatlarına ve genç yatırımlarına kalmıştı. Evlatları, babalarını üzmedi. Tarihi bir 2016/2017 sezonu yaşattı.AS Monaco

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan Monaco, Ligue 1'de ise Paris hegemonyasına son verdi. Sonrasında ise fütursuzca para harcayan ekip Paris olmuştu. Onlar, o sezon iz bıraktı, asla unutulmadılar. Ama en önemlisi, bir kültür oluşturdular. Bugün bile o kültür hâlâ devam ediyor.



Auxerre deplasmanından galibiyetle dönen Monaco, üç puanı 85. dakikada bulduğu golle aldı. Karşılaşmada sahneye 2005 doğumlu Eliesse Ben Seghir çıktı. İkinci yarının başında Wissam Ben Yedder’in yerine oyuna dahil olan 17 yaşındaki oyuncu, 58. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi. Sol kanatta görev yapan futbolcu, 85. dakikada kendini yeniden gösterdi. Kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan attığı harika golle Monaco’nun sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Henry, Anelka, Trezeguet, Mbappe ve şimdi de Ben Seghir. AS Monaco Akademisi üretime devam ediyor... 

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
Son Haberler
Anadolu Efes, bu akşam Maccabi Playtika Tel Aviv'in konuğu. Lacivert Beyazlılar taraftarına yeni yıl hediyesini önden vermek istiyor
Anadolu Efes, bu akşam Maccabi Playtika Tel Aviv'in konuğu. Lacivert...
Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Siyah beyazlılar mücadeleden 3 puanla ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor
Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Siyah beyazlılar mücadeleden...
EuroLeague'de 2022'nin son maç haftası bugün başlıyor. Temsilcilerimiz İsrail ve İtalya deplasmanlarında
EuroLeague'de 2022'nin son maç haftası bugün başlıyor. Temsilcilerimiz...
Galatasaray, zorlu Sivasspor deplasmanına çıkıyor. Sarı kırmızılılar, iki gün önce kaybettiği liderliği geri almak istiyor
Galatasaray, zorlu Sivasspor deplasmanına çıkıyor. Sarı kırmızılılar,...
SGK önlerinde EYT kuyruğu! Maaş bekleyenlere kötü haber: Bağlanma işleminde yasal bekleme süreci başlatıldı!
SGK önlerinde EYT kuyruğu! Maaş bekleyenlere kötü haber: Bağlanma...
Türkiye'de bil ilk! Merkez bankası, dijital TL ağı ilk ödemenin başarıyla tamamlandığını duyurdu
Türkiye'de bil ilk! Merkez bankası, dijital TL ağı ilk ödemenin başarıyla...
EYT'de yaş sınırı ortadan kaldırıldı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve kadın-erkek emeklilik prim günü, sigortalılık süresi belli oldu.. EYT emeklilik hesaplama tablosu
EYT'de yaş sınırı ortadan kaldırıldı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı...
Trabzonspor, Fatih Karagümrük’e 4-1 kaybetti. Sezonun en ağır yenilgilerinden birini aldı
Trabzonspor, Fatih Karagümrük’e 4-1 kaybetti. Sezonun en ağır yenilgilerinden...
17 yaşındaki Ben Seghir attı, Monaco deplasmanda 3 puanı kaptı
17 yaşındaki Ben Seghir attı, Monaco deplasmanda 3 puanı kaptı
Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu
Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından...
Phoenix Suns'a Devin Booker'dan kötü haber geldi. Yıldız oyuncu en az bir ay sahalardan uzak kalacak
Phoenix Suns'a Devin Booker'dan kötü haber geldi. Yıldız oyuncu en...
Trabzonspor, Fatih Karagümrük’e 4-1 kaybetti. Sezonun en ağır yenilgilerinden birini aldıdüzenleyiniz
Trabzonspor, Fatih Karagümrük’e 4-1 kaybetti. Sezonun en ağır yenilgilerinden...
Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçları oynandı. Pınar Karşıyaka ve Frutti Extra Bursaspor kendi evinde kaybetmedi
Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçları oynandı. Pınar Karşıyaka...
Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Alagöz Holding'i mağlup ederek mutlu sona ulaştı
Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ÇBK Mersin Yenişehir...
Edin Visca omzundan sakatlık geçirdi, ambulansla hastaneye kaldırıldı
Edin Visca omzundan sakatlık geçirdi, ambulansla hastaneye kaldırıldı