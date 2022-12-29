AS Monaco Akademisi gururla sunar: Eliesse Ben Seghir. 17 yaşındaki futbolcu, dün gece futbol piyasasında vitrine çıktı













AS Monaco 2010'lu yılların başında amansızca para saçtıktan sonra başarının parayla satın alınamayacağını anladı. Yani aslında başarı tabii ki de satın alınabilir bir şey ama orta ve uzun vadede elinizde bir şey olmayacaktı. 2013 yazında yapılan yanlıştan hızlıca dönüldü. 2014'te Dünya Kupası'na damga vuran James Rodriguez hiç bekletilmeden Real Madrid'e satıldı. Falcao, Manchester United'a kiralandı. Bir sene sonra da aynı yaz takıma katılan genç yetenek Anthony Martial ve Kondogbia Fransa'yı terk etti. Takım artık kendi evlatlarına ve genç yatırımlarına kalmıştı. Evlatları, babalarını üzmedi. Tarihi bir 2016/2017 sezonu yaşattı.Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan Monaco, Ligue 1'de ise Paris hegemonyasına son verdi. Sonrasında ise fütursuzca para harcayan ekip Paris olmuştu. Onlar, o sezon iz bıraktı, asla unutulmadılar. Ama en önemlisi, bir kültür oluşturdular. Bugün bile o kültür hâlâ devam ediyor.Auxerre deplasmanından galibiyetle dönen Monaco, üç puanı 85. dakikada bulduğu golle aldı. Karşılaşmada sahneye 2005 doğumlu Eliesse Ben Seghir çıktı. İkinci yarının başında Wissam Ben Yedder’in yerine oyuna dahil olan 17 yaşındaki oyuncu, 58. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi. Sol kanatta görev yapan futbolcu, 85. dakikada kendini yeniden gösterdi. Kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan attığı harika golle Monaco’nun sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılmasını sağladı. Henry, Anelka, Trezeguet, Mbappe ve şimdi de Ben Seghir. AS Monaco Akademisi üretime devam ediyor...