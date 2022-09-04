YAŞAM
04 Eylül 2022 - 07:07

Asansörde kaldılar, önce kahkaha atıp sonra küfür yağdırdılar

Aksaray'da bir iş merkezinin asansöründe 2. katta mahsur kalan 3'ü kadın 4 genç kurtarılma esnasında asansör kabini içinde önce kahkahalar atıp telefonla birbirlerini görüntüledi, sonra imdat çağlıklarıyla hem yardım istedi aynı anda küfürler yağdırdı.

YAŞAM
04 Eylül 2022 - 07:07
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Asansörde kaldılar, önce kahkaha atıp sonra küfür yağdırdılar


Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi, Gündoğdu Caddesi üzerinde bulunan Muzaffer Çakır İş Merkezi 2. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinde çalışan 3'ü kadın 4 kişi iş hanından çıkıp evlerine gitmek istedi. 3. kattan bindikleri asansör 2. Kata geldiğinde aniden durdu ve kapıları açılmadı. Bunun üzerine 4 genç 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay mahaline Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yollandı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olayın gerçekleştiği yere gelmesinin ardından 4 genci kurtarma çalışması başladı. Teknik yöntemlerle asansörü açmaya çalışan itfaiye ekipleri uzun uğraşlar verse de asansörün kapısı açılmadı. Asansörde kalan 4 genç baş bölgesinde eğlenceli buldukları çalışma esnasında mahsur kaldıkları kabin içinde kahkahalar atarak mobil cihaz ile birbirlerinin görüntüledi.



Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri kapıyı açmak için ayırıcı makinesiyle açmak istedi. Bunun üzerine bina yöneticisi kapının kırılmaması gerektiğini belirterek çalışmaya engel oldu. Bu nedenle hiçbir şey yapamayan itfaiye erleri asansördeki gençlere teselli olmaya çalıştı. Kahkahalar atarak asansör kabininde adeta eğlenen gençler olayın ciddiyetini anlayınca bu kez “İmdat” çığlıklarıyla küfürler yağdırmaya başladı.

Hem yardım isteyen aynı anda asansör içinde küfreden gençlerin kurtarılması için asansör firmasının servis ekibi çağırıldı. Kapının kırılmaması üzerine sinirlenen gençler etrafa küfürler yağdırarak, “Kırın kapıyı” diye bağırdı. Bir süre sonra iş merkezine gelen asansör servis görevlileri kısa süren çalışmayla 4 genci de kabinden çıkardı.
Asansör servis görevlisi kapının elektronik kartının geçmiş günlerde yandığını ve yenisi katıldığını belirterek asansörün yeniden bakıma alınması gerektiğini söyledi.
 

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Son Haberler
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu! İşte Sıla Türkoğlu'na eşlik edecek isim!
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu!...
İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!
İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan ayrıldı
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan...
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin...
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
2022 YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu
2022 YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not
Van’da şüpheli valiz alarmı
Van’da şüpheli valiz alarmı
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz...